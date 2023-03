Union Berlin: Union bringt die Fans selbst ins Stadion

Union bietet wegen diverser Sperrungen von S-Bahn- und Tram-Linien einen eigenen Shuttle-Service für das Spiel gegen Frankfurt an.

Im Stadion An der Alten Försterei empfängt der 1. FC Union am Sonntag Eintracht Frankfurt.

Berlin. Wer das Spiel zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr, DAZN) in der Alten Försterei besuchen möchte, braucht vor allem eines: viel Geduld. Deshalb bietet der Fußball-Bundesligist einen eigenen Shuttle-Service an, um ins Stadion zu kommen.

Der Grund ist die Sperrung des S-Bahnhofs Köpenick, dessen Ausbau zum Regional-Bahnhof begonnen hat, sowie die Sperrung der S-Bahn zwischen den Bahnhöfen Karlshorst und Friedrichshagen.

Shuttle von Union Berlin fährt ab S-Bahnhof Karlshorst

„Wir haben selber einen direkten Bus-Shuttle eingerichtet zwischen den S-Bahnhöfen Karlshorst und Wuhlheide“, sagte Christian Arbeit, Geschäftsführer Kommunikation bei Union Berlin. „Ab 12.30 Uhr fahren zehn von uns gecharterte Busse im Sechs-Minuten-Takt. Wir hoffen, dass wir damit einen Teil dazu beitragen können, dass alle Menschen pünktlich zum Stadion kommen. Nach dem Spiel fährt dieser Bus-Shuttle auch zwischen 17 und 19 Uhr.“

Unions Shuttle-Busse sind als „Union-Shuttle“ gekennzeichnet. Ab Karlshorst fährt auch der normale Schienenersatzverkehr der BVG. Das betrifft auch die Tramlinie M17. Es wird zudem empfohlen, die U5 bis Elsterwerdaer Platz oder die S-Bahn bis Mahlsdorf zu nutzen, um von dort dann mit Bus oder Tram Richtung Köpenick zu fahren.

Die Anfahrt per Auto wird nicht empfohlen, da es aufgrund der Anreise der Gästefans wieder diverse Straßensperrungen rund um die Alte Försterei geben wird.

