Europa League: Union Berlin trifft erneut auf Saint-Gilloise

Berlin. Royal Union Saint-Gilloise heißt der Gegner von Union Berlin im Achtelfinale der Europa League. Das ergab die Auslosung am Freitagmittag in der Uefa-Zentrale in Nyon/Schweiz. Beide Mannschaften standen sich bereits in der Gruppenphase gegenüber. Die Gästeteams gewannen jeweils mit 1:0.

„Eine Auslosung ist kein Wunschkonzert. Es ist jetzt Royale Union Saint-Gilloise geworden, gegen die wir schon in der Gruppenphase gespielt haben, und es ist das einzige Team, das seit langer Zeit mal ein Spiel An der Alten Försterei gewonnen hat. Von daher haben wir im Hinspiel auch etwas gutzumachen“, kommentierte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball von Union Berlin.

Die Achtelfinals in der Europa League auf einen Blick. Die Partie zwischen Union Berlin und Royale Union Saint-Gilloise wurde als erste ausgelost.

Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Der Manager erwartet „sehr offene Spiele zwischen zwei Mannschaften mit einem ähnlichen Spielstil. Unser Ziel muss es sein, im Hinspiel schon ein gutes Ergebnis zu erreichen.” Der Wunsch von Trainer Urs Fischer erfüllte sich damit nicht. Der Coach hatte gehofft, mit seiner Mannschaft nicht erneut auf Union Saint-Gilloise treffen zu müssen, „weil wir gegen sie schon gespielt haben“.

Union Berlin setzt sich gegen Ajax Amsterdam durch

Gespielt wird das Achtelfinale am 9. und 16 März. Das Hinspiel steigt in der Alten Försterei, das Rückspiel findet dann eine Woche später in Belgien statt, im Lotto Park des RSC Anderlecht. Union Berlin hatte sich durch ein 3:1 gegen Ajax Amsterdam am Donnerstagabend für die Runde der besten 16 Mannschaften qualifiziert, das Hinspiel endete 0:0. Union Saint-Gilloise hatte das Achtelfinal-Ticket als Gruppensieger vor Union Berlin automatisch gelöst.

Das Viertelfinale ist für den 13. und 20. April terminiert, das Halbfinale für den 11. und 18. Mai. Endspielort ist die Puskas Arena in Budapest, wo am 31. Mai der Nachfolger von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt ausgespielt wird.

