Weihnachtssingen bei Union Berlin: Ein Lichtermeer der Hoffnung

Berlin. Der Schein einer einzelnen Kerze ist seit jeher etwas ganz Besonderes. Er spendet Licht, gibt Zuversicht, auch ein wenig Wärme. Doch erst beim genauen Hinsehen offenbart sich jene Zerbrechlichkeit, die jeder Flamme innewohnt. Ein Hauch, und das Licht erlischt – und mit ihm die Hoffnung.

In der Alten Försterei, beim Weihnachtssingen des 1. FC Union, sind es tausende Kerzen, die hoffnungsvoll scheinen. Die zusammen eine Kraft ausstrahlen und jenen, die sie erleben, Zuversicht geben in einer Zeit, in der der Glaube an bessere Zeiten stärker denn je sein muss. Der schreckliche Krieg in der Ukraine, die Ängste um Versorgung vor allem durch Wärme und Energie, die immer größer werdende Krankheitswelle, die gerade die Kinder gnadenlos mitreißt, dazu das Coronavirus, das sich zwar aus so manchem Bewusstsein, jedoch längst noch nicht aus der Realität geschlichen hat – da braucht es ein Lagerfeuer, an dem sich die Gesellschaft wärmen kann. Selbst wenn es nur 28.500 Menschen sind, wie am stimmungsvollen Abend vor Heiligabend.

Die Alte Försterei beherbergt Berlins größten Weihnachtschor

Drei Jahre mussten vergehen, damit Berlins größter Weihnachtschor in der Alten Försterei endlich wieder auf das Fest der Liebe einstimmen konnte. Die Tore, die sonst weit gemacht wurden, sie blieben verschlossen in den Jahren 2020 und 2021. Der Schein der vielen Kerzen, er musste ersetzt werden durch das Licht einer einzelnen. Die Wiederholung des Weihnachtssingens von 2019 auf der klubeigenen Video-Plattform verband dennoch alle in gewisser Weise. Man war gemeinsam einsam in seinem heimischen Wohnzimmer, jedoch nie allein.

Nun mischte sich wieder der Duft von Glühwein und Bratwurst in den nasskalten Dezember-Wind. Und das Rauschen des am Stadion angrenzenden Waldstücks war wieder nicht mehr als ein Begleiter im Hintergrund, derweil von der Bühne auf dem Rasen „Oh Tannenbaum“ lobpreist wurde. Jeder in seiner Stimmlage, jeder zuweilen auch in seiner eigenen Tonalität, jedoch immer aus vollem Herzen. Chor statt Coronavirus, Zusammenkommen statt zu Hause bleiben, viele Stimmen statt virtueller Welt – in diesem Jahr durfte wieder vieles so sein, wie man es liebgewonnen hatte. Vieles, aber eben nicht alles, denn die Welt, in der das Weihnachtssingen einst das Licht der Alten Försterei erblickte, sie hat sich verändert.

Der Krieg in Europa, er hat auf die am tragischsten mögliche Weise bei vielen Menschen des beste zu Tage gefördert: Hilfsbereitschaft, Miteinander, Zusammenstehen. Und haben Lieder, zudem vereint gesungen, nicht schon immer Gemeinsamkeit gefördert und Sorgen vertrieben?

Pfarrer Ulrich Kastner verliest die Weihnachtsgeschichte

Es braucht nur einen Blick auf jene 89 Mitglieder des Fanclubs „Alt-Unioner“, die im Jahr 2003 die alte Alte Försterei im Handstreich zur ersten Bühne machten für ein Weihnachtssingen, das seitdem landesweit viele Nachahmer gefunden hat. Die Sorgen, die man durch den seinerzeit drohenden Abstieg des Klubs aus der Zweiten Liga mit sich herumtrug, sollten weichen.

Selbst als der Stadionumbau 2008 das inzwischen liebgewonnene Stelldichein unmöglich machte, fanden die Unioner einen Weg. Den in den Luisenhain vor dem Rathaus Köpenick, gut 4000 Menschen hatten sich damals bereits eingefunden. Für Torsten Eisenbeiser, Mitglied der „Alt-Unioner“ und Initiator des Weihnachtssingens, ist es nicht weniger als „ein wahr gewordenes Märchen“.

Kerzen tauchen die Alte Försterei in ein warmes Licht.

Foto: Matthias Koch

Längst stimmt der Chor des Emmy-Noehter-Gymnasiums aus Köpenick jedes Lied an, begleitet von Posaunen, die auch schon mal zur einen oder anderen Union-Hymne animieren. Der Grünauer Pfarrer Ulrich Kastner wird erneut die Weihnachtsgeschichte verlesen.

Dieses Jahr ist die „Stille Nacht“ auch Ausdruck des Wunsches, dass nicht nur in der Ukraine, sondern überall die Waffen schweigen mögen. Für immer. Und das „O du fröhliche“ ist nicht zuletzt auch an all diejenigen gerichtet, deren Sorgen ein fröhliches Weihnachtsfest nur bedingt zulassen. Das Weihnachtssingen als Lagerfeuer für die Gesellschaft. Mit wärmendem Licht, das Zuversicht ausstrahlt, gespendet von Tausenden von Kerzen. Oder auch nur von einer einzelnen.

