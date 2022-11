Union Berlin: Bundesliga-Jahr für Rönnow und Schäfer beendet

Frederik Rönnow, Stammtorwart von Union Berlin, hofft noch auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar.

Berlin. Union Berlin wird in den letzten beiden Spielen in der Fußball-Bundesliga ohne Stammtorhüter Frederik Rönnow und Mittelfeldspieler Andras Schäfer auskommen müssen. Beide werden am Mittwoch (20.30 Uhr, Sky) im Heimspiel gegen den FC Augsburg sowie beim Gastspiel beim SC Freiburg am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN) fehlen.

Union-Trainer Urs Fischer bestätigte am Dienstag den Ausfall des Duos für den Endspurt in der Liga. „Bei Freddie besteht noch eine kleine Chance, dass es für die Weltmeisterschaft reicht“, sagte Fischer.

Union Berlin seit zwölf Heimspielen ungeschlagen

Der dänische Torhüter hatte sich im letzten Gruppenspiel der Europa League bei Royale Union Saint-Gilloise (1:0) wegen Oberschenkelproblemen zur Pause auswechseln lassen müssen. Wie schon beim 0:5 in Leverkusen am vergangenen Sonntag wird Lennart Grill im Union-Tor stehen. Der Ungar Schäfer fehlt wegen eines Schlages auf den Knöchel, erlitten ebenfalls gegen Saint-Gilles.

Union ist seit zwölf Heimspielen ungeschlagen, die letzte Bundesliga-Niederlage in der Alten Försterei datiert vom 13. Februar (0:3 gegen Borussia Dortmund). Erneut wird der Gästeblock verkleinert, aktuell haben sich rund 650 Fans aus Augsburg angekündigt.

Mehr über Union Berlin lesen sie hier.