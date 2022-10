Union Berlin: Spitzenreiter Union bezwingt auch Dortmund

Berlin. Union Berlin hat ein weiteres mal die Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer bezwang am Sonntag Borussia Dortmund mit 2:0 (2:0) und ist mit nun 23 Punkten weiter Spitzenreiter.

Die Köpenicker wollten „Ihren“ Feiertag so richtig zelebrieren. Exakt 96 Jahre, nachdem der Schuhmacher Friedrich Wilhelm Vogt sich die Uniform eines Hauptmannes schnappte und ins Rathaus Köpenick marschierte, um sich zu holen was ihm seiner Meinung nach zustand, war es an den Fußball-Profis, es dem Schumacher gleichzutun. In der Alten Försterei. Vor 22.012 Zuschauern.

Nach dem Selbstvertrauen zu urteilen, das die Mannschaft in dieser Saison bislang gesammelt hat, standen ihr auch gegen den Titelkandidaten drei Punkte zu. Und was die Fischer-Elf in der ersten Halbzeit ablieferte, war bemerkenswert. Griffig in der Defensive, mutig im Vorwärtsgang (Andras Schäfer, Sheraldo Becker), konzentriert in den Zweikämpfen (Rani Khedira, Julian Ryerson) – Belastung durch englische Wochen, die alle drei Tage ein Spiel bereithalten? Keineswegs.

Dortmunds Ballbesitz konterte Union mit klugem Umschaltspiel – und überrannte damit die Dortmunder quasi mit deren eigenen Mitteln. Bestes Beispiel war das 2:0: Karim Adeyemi wurde in Höhe der Mittellinie zu einem Abspiel ins Nirwana gezwungen, über Schäfer kam der Ball dann zu Becker, der in der Mitte Jordan Siebatcheu fand. Der Stürmer hielt sich nicht nur BVB-Kapitän Mats Hummels vom Leib, sondern legte auch mustergültig zurück auf Janik Haberer, der aus 20 Metern einfach draufhielt (21.). Ein Tor, welches Fischers Credo besser nicht wiedergeben konnte.

Dass Union zu diesem Zeitpunkt bereits mit 1:0 vorn lag, war einem kapitalen Fehler des Dortmunder Torhüters Gregor Kobel zu verdanken. Nach einem Rückpass von Raphael Guerreiro rutschte der Schlussmann beim Versuch, den Ball weiterzuspielen, weg. Haberer war da schon längst herbeigeeilt und brauchte das Spielgerät nur noch über die Torlinie zu schieben (8.). Youssoufa Moukoko hatte dem nur zwei Dortmunder Möglichkeiten entgegenzusetzen (35., 37.).

Dortmund musste nach der Pause die Schlagzahl erhöhen. Coach Edin Terzic brachte dafür Marco Reus, Julian Brandt und Donyell Malen. Das Trio belebte das Spiel der Gäste merklich. Doch der Spitzenreiter bleib wachsam und hatte durch Timo Baumgartl nach Flanke von Haberer sogar die große Chance zu erhöhen. Doch Torwart Kobel tauchte im richtigen Moment ab (56.).

Union kontrollierte die Partie, weil dem Champions-League-Teilnehmer trotz enormen Aufwands in den entscheidenden Momenten nichts einfiel, um Union wirklich in Verlegenheit zu bringen. Und kombinierte sich der BVB doch mal durch, war Baumgartl da, um den eingewechselten Thorgan Hazard am Torabschluss entscheidend zu stören (77.). Oder Torwart Frederik Rönnow stand beim Abschluss von Moukoko goldrichtig (79., 82.).

Union wiederum verpasste es, bei Kontern vor allem über Becker, die Partie endgültig zu entscheiden. Siebatcheu stand zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr auf dem Feld, der Stürmer musste mit einer Blessur am linken Knie ausgewechselt werden. Für ihn kam Kevin Behrens (67.).

