Union Berlin: 2:0 gegen Wolfsburg – Union ist wieder Spitze

Union erobert mit einem verdienten Sieg gegen Wolfsburg die Tabellenführung in der Bundesliga zurück. Siebatcheu und Becker treffen.

Berlin. Union Berlin bleibt auch nach dem siebten Spieltag Spitzenreiter in der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer bezwang am Sonntag den VfL Wolfsburg vor 22.012 Zuschauern verdient mit 2:0 (0:0) und ist damit saisonübergreifend seit 14 Spielen in der Bundesliga ungeschlagen.

Nach einer eher mauen ersten Halbzeit, in der Union bereits nach 41 Sekunden durch Mittelfeldspieler Janik Haberer die große und auch einzige echte Chance zur Führung hatte, nah die Partie erst nach dem Seitenwechsel Fahrt auf.

Jordan Siebatcheu erzielte im echte Stürmermanier per Kopf das 1:0 für Union, die Flanke kam von Sheraldo Becker (54.). Becker selbst erhöhte in der 78. Minute auf 2:0 nach feinem Zuspiel des eingewechselten Paul Seguin.

Baumgartl feiert Comeback bei Union Berlin

Erfreulich: Timo Baumgartl gab knapp fünf Monate nach der Diagnose Hodenkrebs, einer erfolgreichen Operation sowie der notwendigen Reha sein Comeback im Union-Trikot. Der Innenverteidiger machte seine Sache ordentlich und wurde bei seiner Auswechslung nach einer Stunde mit riesigem Applaus von den Rängen verabschiedet.

