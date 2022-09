Europa League: Union Berlin verliert zum Start gegen St. Gilloise

Union startet mit einer Niederlage in die Europa League. Gegen den belgischen Vizemeister Royal Union Saint-Gilloise setzt es ein 0:1.

Berlin. Union Berlin ist mit einer Niederlage in die Europa League gestartet. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer verlor vor 21.512 Zuschauern in der Alten Försterei gegen Royal Union Saint-Gilloise verdient mit 0:1 (0:1).

Union geriet in der 39. Minute nach einem mustergültig vorgetragenen Konter von Saint-Gilloise mit 0:1 in Rückstand. Senne Lynen ließ Union-Torwart Frederik Rönnow von der Strafraumgrenze keine Chance. Unions beste Torchance durch Kevin Behrens nach Flanke von Janik Haberer wurde durch Ismael Kandouss zur Ecke abgefälscht (19.). Es war auch die einzige Torchance für die Hausherren vor der Pause.

Michel vergibt den Ausgleich für Union Berlin

Nach dem Seitenwechsel versuchte es Union mit zunehmender Spieldauer mit der Brechstange, blieb jedoch ideenlos. Abwehrchef Robin Knoche musste vor dem eigenen Tor sogar in höchster Not gegen den quirligen Dante Vanzeir klären (74.). Der eingewechselte Sven Michel vergab mit einem Kopfball aus sechs Metern die Riesenchace zum Ausgleich – und sah in der Nachspielzeit zudem die Rote Karte.

