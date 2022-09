Union spielt in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Das ergab die Auslosung am Sonntag.

Berlin. Union Berlin trifft in der zweiten Runde des DFB-Pokals in der heimischen Alten Försterei auf den Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Das ergab die Auslosung am Sonntag in der ZDF-“Sportreportage“. Gespielt wird Runde zwei am 18. und 19. Oktober.

Union hatte sich in der ersten Runde mit sehr viel Mühe beim Chemnitzer FC durchgesetzt. Kevin Behrens war beim 1:0 nach Verlängerung der Matchwinner.

Mehr über Union Berlin lesen Sie hier.