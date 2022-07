Union-Stürmer Michel vor Saisonstart: «Wir sind alle heiß»

Am Montagabend treten die Köpenicker in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Regionalligist Chemnitzer FC an.

Berlin. Mit großer Vorfreude sieht Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin dem Saisonstart entgegen. Am Montagabend (18.00 Uhr/Sky) treten die Köpenicker in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Regionalligist Chemnitzer FC an. Fünf Tage danacch gibt es daheim den Bundesligaauftakt gegen den Stadtrivalen Hertha BSC. «Wir sind alle heiß auf die ganze Runde. Es ist ja nicht nur die Liga, sondern auch der Pokal und die Europa League», sagte Angreifer Sven Michel.

Beim Viertligisten Chemnitz ist Union natürlich klarer Favorit, zumal die Wuhlheider im Cup-Wettbewerb der vergangenen Spielzeit erst im Halbfinale beim späteren Pokalsieger RB Leipzig (1:2) sehr unglücklich ausgeschieden waren. Dennoch warnt Michel vor den Unwägbarkeiten bei Außenseitern. «Schief kann gehen, dass wir die Partie zu locker angehen und das Spiel auf die leichte Schulter nehmen», erklärte Michel und ergänzte: «Dann kann da der Kessel brennen. Ich hoffe, dass wir so etwas schnell im Keim ersticken können.»

Der frühere Paderborner, der im Januar 2022 zu Union gestoßen ist, ist aktuell kein Stammplatzkandidat. Aber er gehört zu jeden Offensivkräften, die zu den ersten Einwechselspielern gehören dürften. Für ihn spricht eine gewisse Vielseitigkeit. «Ich kann auf vielen Positionen spielen – vorn als Stoßstürmer, auf der Zehn, der Acht, auch auf der linken oder rechten Außenbahn. Ich glaube, dass ich relativ flexibel bin», sagte Michel.

Der Offensivspezialist kann sich auch an der Aussicht erfreuen, dass sein Club nun höchstwahrscheinlich seine Heimspiele in der Europa League im Stadion An der Alten Försterei austragen darf. «Das wäre schon Gänsehaut. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Das ist unser Wohnzimmer», sagte Michel.