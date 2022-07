1. FC Union Berlin - Alle Bundesliga-Spiele 2022/2023 im Überblick

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes hat den Bundesliga-Spielplan für die Saison 2022/2023 verabschiedet: Zum Auftakt trifft Union Berlin auf Hertha BSC.

Auch mit den weiteren Spielen des Auftaktprogramms wartet auf die Köpenicker schwere Aufgaben: Nach dem ersten Auswärtsspiel gegen Mainz 05 erwartet Union Berlin am dritten Spieltag Pokalsieger RB Leipzig (20. August), eine Auswärtspartie gegen Schalke 04 (27. August) und am fünften Spieltag das erste Aufeinandertreffen mit Rekordmeister Bayern München (3. September).

Foto: Tom Weller / dpa

Das letzte Spiel in diesem Jahr wird die Auswärtspartie gegen den SC Freiburg sein (15. Spieltag), bevor es für knapp zwei Monate in eine Winterpause geht, in der die WM 2022 in Katar ausgetragen wird. Der sechzehnte und siebzehnte Spieltag fallen bereits in den Januar 2023.

Mit dem Derby-Rückspiel gegen Hertha BSC beginnt Ende Januar die Bundesliga-Rückrunde. Der Gegner beim letzten Auswärtsspiel der Saison lautet 1899 Hoffenheim, bevor die Saison am 34. Spieltag mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen endet (27. Mai 2023).

Alle Bundesliga-Partien von Union Berlin 2022/2023 im Überblick

Hinrunde

1. Spieltag (Sa., 6. August 2022, 15.30 Uhr): 1. FC Union Berlin – Hertha BSC

2. Spieltag (So., 14. August 2022, 15.30 Uhr): 1. FSV Mainz 05 – 1. FC Union Berlin

3. Spieltag (Sa., 20. August 2022, 18.30 Uhr): 1. FC Union Berlin – RB Leipzig

4. Spieltag (Sa., 27. August 2022, 15.30 Uhr): FC Schalke 04 – 1. FC Union Berlin

5. Spieltag (Sa., 3. September 2022, 15.30 Uhr): 1. FC Union Berlin – FC Bayern München

6. Spieltag (So., 11. September 2022, 15.30 Uhr): 1. FC Köln – 1. FC Union Berlin

7. Spieltag (So., 18. September 2022, 15.30 Uhr): 1. FC Union Berlin – VfL Wolfsburg

Der genaue Austragungstermin der Spiele wird vom DFB noch festgelegt:

8. Spieltag (Fr. bis So., 30. September -2. Oktober 2022): Eintr. Frankfurt – 1. FC Union Berlin

9. Spieltag (Fr. bis So., 7.-9. Oktober 2022): VfB Stuttgart – 1. FC Union Berlin

10. Spieltag (Fr. bis So., 14.-16. Oktober 2022): 1. FC Union Berlin – Borussia Dortmund

11. Spieltag (Fr. bis So., 21.-23. Oktober 2022): VfL Bochum 1848 – 1. FC Union Berlin

12. Spieltag (Fr. bis So., 28.-30. Oktober 2022): 1. FC Union Berlin – Bor. Mönchengladbach

13. Spieltag (Fr. bis So., 4.-6. November 2022): Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlin

14. Spieltag (Di. oder Mi., 8./9. November 2022): 1. FC Union Berlin – FC Augsburg

15. Spieltag (Fr. bis So., 11.-13. November 2022): SC Freiburg – 1. FC Union Berlin

Winterpause und WM 2022

16. Spieltag (Fr. bis So., 20.-22. Januar 2022): 1. FC Union Berlin – TSG Hoffenheim

17. Spieltag (Di. oder Mi., 24./25. Januar 2022): SV Werder Bremen – 1. FC Union Berlin

Rückrunde

18. Spieltag (Fr. bis So., 27.-29. Januar 2023): Hertha BSC – 1. FC Union Berlin

19. Spieltag (Fr. bis So., 3.-5. Februar 2023): 1. FC Union Berlin – 1. FSV Mainz 05

20. Spieltag (Fr. bis So., 10.-12. Februar 2023): RB Leipzig – 1. FC Union Berlin

21. Spieltag (Fr. bis So., 17.-19. Februar 2023): 1. FC Union Berlin – FC Schalke 04

22. Spieltag (Fr. bis So., 24.-26. Februar 2023): FC Bayern München – 1. FC Union Berlin

23. Spieltag (Fr. bis So., 3.-5. März 2023): 1. FC Union Berlin – 1. FC Köln

24. Spieltag (Fr. bis So., 10.-12. März 2023): VfL Wolfsburg – 1. FC Union Berlin

25. Spieltag (Fr. bis So., 17.-19. März 2023): 1. FC Union Berlin– Eintracht Frankfurt

26. Spieltag (Fr. bis So., 31. März -2. April 2023): 1. FC Union Berlin – VfB Stuttgart

27. Spieltag (Di. oder Mi., 8./9. März 2023): Borussia Dortmund – 1. FC Union Berlin

28. Spieltag (Fr. bis So., 14.-16. April 2023): 1. FC Union Berlin – VfL Bochum 1848

29. Spieltag (Fr. bis So., 21.-23. April 2023): Borussia Mönchengladbach – 1. FC Union Berlin

30. Spieltag (Fr. bis So., 28.-30. April 2023): 1. FC Union Berlin – Bayer 04 Leverkusen

31. Spieltag (Fr. bis So., 5.-7. Mail 2023): FC Augsburg – 1. FC Union Berlin

32. Spieltag (Fr. bis So., 12.-14. Mai 2023): 1. FC Union Berlin – Sport-Club Freiburg

33. Spieltag (Fr. bis So., 19.-21. Mai 2023): TSG Hoffenheim – 1. FC Union Berlin

34. Spieltag (Sa, 14. Mai 2023; 15.30 Uhr): 1. FC Union Berlin – SV Werder Bremen

Hier finden Sie den kompletten Spielplan der Bundesliga-Saison im Überblick:

Die Bundesliga startet am 5. August 2022 in die neue Saison