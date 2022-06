Taiwo Awoniyi verlässt den 1. FC Union Berlin. Der Stürmer wechselt zu Nottingham Forest in die Premier League.

Berlin. Stürmer Taiwo Awoniyi wechselt vom 1. FC Union Berlin zu Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest. Das teilten der Fußball-Bundesligist und der ehemalige Europapokalsieger aus Nottingham am Sonnabend mit.

Über die Ablösesumme machte Union wie üblich keine Angaben. In Medien wurde zuletzt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 20 Millionen Euro spekuliert, von der auch der FC Liverpool als vorheriger Klub des 24-Jährigen profitieren soll.

Awoniyi hatte großen Anteil am Erfolg des 1. FC Union Berlin

Der Transfer hatte sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet. Awoniyi spielte seit 2020 für die Berliner. Zunächst als Leihspieler aus Liverpool, bevor Union ihn im vergangenen Sommer fest verpflichtete. Mit 20 Toren ist er Rekordtorschütze des Klubs in der Bundesliga.

Mit seinen Treffern hatte er in der vergangenen Saison maßgeblichen Anteil am Erreichen der Europa League. Nachdem Liverpool ihn 2015 geholt hatte, konnte er sich dort nicht durchsetzen und wurde immer wieder verliehen. Nun startet er seinen zweiten Versuch in der Premier League.

Mehr über den 1. FC Union Berlin lesen Sie hier.