DFB-Pokal: Union nach Chemnitz, Hertha nach Braunschweig

In der ersten DFB-Pokalrunde tritt Union beim Regionalligisten Chemnitz an. Hertha muss nach Braunschweig.

Berlin. Auf die beiden Berliner Fußball-Bundesligisten warten in der ersten DFB-Pokalrunde pikante Gegner. Union Berlin tritt zum Ostderby beim Regionalligisten Chemnitzer FC an, Hertha BSC muss zum Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD-Sportschau.

„Das ist aus unserer Sicht ein kurioses Los, denn es wird langsam zur Tradition, alle zwei Jahre in der ersten Runde nach Braunschweig zu reisen“, kommentierte Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic die Auslosung. Bereits 2018 (2:1 für Hertha) und 2020 (5:4 für Braunschweig) trafen beide Klubs aufeinander.

Meister Bayern reist nach Köln, Pokalsieger Leipzig nach Ottensen

Pokalsieger RB Leipzig reist zum Hamburger Pokalsieger Teutonia Ottensen, Meister Bayern München muss zum Mittelrhein-Pokalsieger Viktoria Köln, Vizemeister Borussia Dortmund trifft in München auf den TSV 1860. Gespielt wird vom 29. Juli bis 1. August, mit zwei Ausnahmen: Leipzig und Bayern spielen am 30. Juli um den deutschen Supercup und tragen deshalb ihre Pokalpartien erst am 30./31. August aus.

Das Finale steigt am 3. Juni 2023 im Berliner Olympiastadion.

Die komplette Auslosung:

Jahn Regensburg - 1. FC Köln

FV Engers - Arminia Bielefeld

VfB Lübeck - Hansa Rostock

1. FC Kaan-M. - 1. FC Nürnberg

Schott Mainz - Hannover 96

TSG Neustrelitz - Karlsruher SC

Dynamo Dresden - VfB Stuttgart

Viktoria 89 Berlin - VfL Bochum

Chemnitzer FC - 1. FC Union Berlin

SV Elversberg - Bayer Leverkusen

BSV Rehden - SV Sandhausen

FC Einheit Wernigerode - SC Paderborn 07

SV Rödinghausen - TSG 1899 Hoffenheim

FV Illertissen - 1. FC Heidenheim

Kickers Offenbach - Fortuna Düsseldorf

Eintracht Braunschweig - Hertha BSC

TSV 1860 München - Borussia Dortmund

1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg

SV Oberachern - Bor. Mönchengladbach

FC Ingolstadt 04 - Darmstadt 98

SV Waldhof Mannheim - Holstein Kiel

TuS BW Lohne - FC Augsburg

SV Straelen - FC St. Pauli

SpVgg Bayreuth - Hamburger SV

Erzgebirge Aue - FSV Mainz 05

Energie Cottbus - Werder Bremen

Bremer SV - FC Schalke 04

FC CZ Jena - VfL Wolfsburg

Stuttgarter Kickers - SpVgg Greuther Fürth

1. FC Magdeburg - Eintracht Frankfurt

FC Teutonia Ottensen - RB Leipzig

Viktoria Köln - Bayern München