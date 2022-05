Union Berlin: So läuft die Saison-Vorbereitung

Union startet am 20. Juni in die Vorbereitung auf seine vierte Saison in der Bundesliga. Dies sind die wichtigsten Termine.

Berlin. Das dritte Bundesliga-Jahr von Union Berlin ist gerade erst seit einer Woche beendet, da wirft die vierte Saison im Oberhaus bereits ihre Schatten voraus. So bereitet sich der Europa-League-Teilnehmer auf die Spielzeit 2022/23 vor.

Trainingsauftakt ist der 20. Juni, gefolgt vom traditionellen Kurz-Trainingslager in Bad Saarow (23.-26. Juni). In den beiden Wochen danach sind bereits die ersten Testspiele geplant. Termine sind der 29. Juni, 2. Juli und 6. Juli, Gegner stehen noch nicht fest.

Offizieller Saisonauftakt ist Sonnabend, 9. Juli, mit Testspiel gegen Bohemians Dublin. Anstoß gegen den irischen Erstligisten ist in der Alten Försterei um 15.30 Uhr.

Union Berlin reist wieder nach Österreich

Zwei Tage nach dem Dublin-Spiel reist die Mannschaft von Trainer Urs Fischer ins Trainingslager nach Österreich. Vom 11. bis 20. Juli geht dann auch der Kampf um die Stammplätze in die heiße Phase. Auch zwei Testspiele soll es geben, am 16. und 16. Juli. Auch hier stehen die Gegner noch nicht fest.

Nach der Rückkehr nach Berlin wartet am 23. Juli in der Alten Försterei die Generalprobe auf Union Berlin, ehe vom 29. bis 31. Juli die erste Runde im DFB-Pokal ansteht. Eine Woche später (5. bis 7. August) startet auch die Bundesliga in ihre Saison. Das erste Spiel in der Gruppenphase der Europa League findet am 8. September statt.

