Fischer über Baumgart-Komplimente: "Ein bisschen viel"

Berlin. Urs Fischer waren derart lobende Worte schon fast unangenehm. Ob die Komplimente von Gegner-Trainer Steffen Baumgart taktischer Natur seien, wisse er nicht, sagte der Coach des 1. FC Union Berlin am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Stadion An der Alten Försterei. Er werde sich dadurch auch nicht ändern, betonte der 56 Jahre alte Schweizer, den Baumgart in einem Interview der "Bild" (Donnerstag) zuvor als den besten Trainer, "den es gibt" bezeichnet hatte.

"Das ist schon ein bisschen viel, aber danke, Steffen, für dieses Kompliment", sagte Fischer, der seit dem Sommer 2018 die Unioner trainiert und im Jahr darauf mit dem Club den erstmaligen Bundesliga-Aufstieg schaffte. An diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) empfangen die Berliner den 1. FC Köln mit Baumgart als Trainer. Der 50-Jährige spielte einst selbst für Union und hat weiterhin eine besondere Verbindung zu dem Verein.