Union Berlin ohne Stammkeeper Luthe und Ujah gegen Köln

Berlin. Der 1. FC Union Berlin muss im Heimspiel gegen den 1. FC Köln auf Torwart Andreas Luthe verzichten. Der 35-Jährige habe in den vergangenen 14 Tagen nicht die kompletten Einheiten mittrainieren können, er habe muskuläre Probleme. "Da hoffen wir, dass das nicht allzulange geht", sagte Trainer Urs Fischer am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Stadion An der Alten Försterei. Für Luthe wird an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) zum Auftakt des 28. Spieltages in der Fußball-Bundesliga beim Tabellenneunten gegen den Tabellensiebten vom Rhein der Däne Frederik Rönnow im Tor der Eisernen stehen. Zudem wird auch Angreifer Anthony Ujah nicht spielen können. Er sei krank, ein PCR-Test sei aber negativ ausgefallen, sagte Fischer.

( dpa )