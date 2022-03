Union Berlin will die Bayern stressen: Fischer fordert Mut

Berlin. Der 1. FC Union Berlin will beim FC Bayern München für eine Überraschung in der Fußball-Bundesliga sorgen. Trainer Urs Fischer akzeptiert die Außenseiterrolle der Eisernen, hält sein Team aber nach dem 1:1 im Vorjahr in der Allianz Arena auch nicht für chancenlos. "Du musst mutig sein, wenn es darum geht, die Bayern auch mal zu stressen", sagte der Schweizer vor der Partie am heutigen Samstag (18.30 Uhr/Sky), zu der nach einer Sondergenehmigung der bayrischen Behörden bis zu 35.000 Zuschauer zugelassen sind.

Personell hat Fischer noch einige Baustellen. Unklar ist, ob Torwart Andreas Luthe nach seiner Corona-Infektion ins Tor zurückkehrt. Verletzt oder erkrankt sind zudem Niko Gießelmann, Levin Öztunali und Dominique Heintz. Grischa Prömel fehlt wegen seiner fünften Gelben Karte.

Mit einem Premierensieg in München würde Union das erste Saisonziel von 40 Punkten schon am 26. Spieltag um einen Zähler übertreffen und seine Chancen auf einen Europapokalplatz wieder steigern.

