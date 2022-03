Union Berlin: Union hilft Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine

Berlin. Dass der 1. FC Union sich stets als mehr verstanden hat als ausschließlich aus Fußballverein, wurde in der Vergangenheit immer wieder deutlich. Um die Coronavirus-Pandemie zu bekämpfen, wurde gleich neben der Alten Försterei erst ein Testzentrum, später ein Impfzentrum eingerichtet. Und die Kleidersammlung für Obdachlose im Winter wurde durch die Errichtung von Wohnboxen erweitert.

Nun unterstützt der Fußball-Bundesligist auch Flüchtlinge aus der Ukraine, die wegen des barbarischen Angriffskrieg durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin ihr Land verlassen haben. Unter dem Motto „Eisern für Menschlichkeit“ richtet Union nun Unterkünfte für jene Menschen ein.

„Der Krieg in der Ukraine macht uns schmerzlich bewusst, dass viele Menschen auf der Welt Tag für Tag um ihr Leben bangen müssen. Menschlichkeit sollte unser aller Handeln bestimmen, besonders in diesen Tagen, in denen viele geflüchtete Menschen auf unsere Unterstützung angewiesen sind, aber auch darüber hinaus. Wir versuchen mit vereinten Kräften dazu beizutragen, die Not der Menschen, die vor Krieg und Gewalt zu uns fliehen, ein wenig zu lindern“, wird Klubchef Dirk Zingler in einer Pressemitteilung zitiert.

Union Berlin mit Fußball-Angebot für Kinder

Aktuell richtet die Stiftung „Union vereint. Schulter an Schulter“ zusammen mit „Kinderlachen e.V.“ und zahlreichen Helfern drei Berliner Wohnungen für geflüchtete Menschen ein, zur Verfügung gestellt von Union-Ehrenmitglied Michael Kölmel.

Für die Versorgung der Wohnungen mit Strom- und Gas sorgt Union-Sponsor M4Energy, die Betreuung der Menschen ist durch den Internationalen Bund (IB), langjähriger Kooperationspartner des Vereins, gewährleistet. Zugleich stellt Union Flächen im Gebäude der Fanhaus-Baustelle zur Verfügung, um Sachspenden lagern zu können.

Bereits am vergangenen Wochenende wurde die Gemeinschaftsunterkunft Allende 2 hergerichtet, in die am Sonnabend aus der Ukraine geflüchtete Menschen eingezogen sind. Und für die Beschäftigung und Betreuung geflüchteter Kinder bereitet Union ein Fußballangebot vor, gemeinsam mit der Jüdischen Gemeinde zu Berlin sowie weiteren Flüchtlingshilfe-Organisationen.

„Den Kindern wird dabei unter professioneller Anleitung von Union-Trainern ein abwechslungs- und bewegungsreiches Programm geboten. Wahlweise als Ganztagesangebot inklusive Mittagessen im Stadion An der Alten Försterei oder auf Stundenbasis am Vor- oder Nachmittag“, teilte der Verein am Freitag mit.

Spenden für die Ukraine-Hilfe von Union Berlin:

Stiftung „Union vereint. Schulter an Schulter“

„Union vereint. Schulter an Schulter“ Berliner Volksbank

Verwendung: Ukraine-Hilfe

Ukraine-Hilfe IBAN DE50 1009 0000 2876 1440 02

DE50 1009 0000 2876 1440 02 BIC BEVODEBBXXX

Mehr über Union Berlin lesen Sie hier.