Dank Awoniyi: Union Berlin gewinnt gegen Stuttgart

Berlin. Union Berlin hat einen Sieg in der Fußball-Bundesliga verpasst. Eine Woche nach der Niederlage beim VfL Wolfsburg mussten sich die Köpenicker mit einem 1:1 (1:0) gegen den abstiegsbedrohten VfB Stuttgart begnügen.

Taiwo Awoniyi erzielte per Handelfmeter das 1:0 (41.). Grischa Prömel hatte aus gut 17 Metern abgezogen und dabei die ausgestreckte Hand von Stuttgarts Konstantinos Mavropanos getroffen. In der 90. Minute war es dann Sasa Kalajdzic, der den in der zweiten Halbzeit stärker aufspielenden Schwaben den Ausgleich bescherte.

Ausführlicher Bericht in Kürze.

