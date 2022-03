DFB-Pokal: Union Berlin muss im Halbfinale zu RB Leipzig

Berlin. Union Berlin muss im Halbfinale des DFB-Pokals beim Top-Favoriten RB Leipzig antreten. Das ergab die Auslosung am Sonntag in der ARD-Sportschau. Das zweite Halbfinale, das durch Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte und Bundestrainer Hansi Flick ausgelost wurde, wird zwischen dem Zweitligisten Hamburger SV gegen dem SC Freiburg ausgetragen. Gespielt wird am 19. und 20. April. Das Finale in Berlin findet am 21. Mai im Olympiastadion statt.

„Sicherlich scheint das Los im Moment am schwierigsten zu sein, aber wir werden nach Leipzig reisen, um unser Bestes zu geben und über uns hinauszuwachsen“, sagte Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball, zur Auslosung.

Der Weg von Union Berlin ins Halbfinale:

1. Runde: Türkgücü München - Union Berlin 0:1 (0:1)

Türkgücü München - Union Berlin 0:1 (0:1) 2. Runde: Waldhof Mannheim - Union Berlin 1:3 (1:1, 1:1) n. Verl.

Waldhof Mannheim - Union Berlin 1:3 (1:1, 1:1) n. Verl. Achtelfinale: Hertha BSC - Union Berlin 2:3 (0:1)

Hertha BSC - Union Berlin 2:3 (0:1) Viertelfinale: Union Berlin - FC St. Pauli 2:1 (1:1)

Für Union ist es das erste Halbfinale seit 2001. Seinerzeit hatte sich der damals drittklassige Regionalligist mit 4:2 im Elfmeterschießen gegen Borussia Mönchengladbach durchgesetzt. Nach Verlängerung hatte es 2:2 gestanden.

Lesen Sie auch:Union Berlin und der DFB-Pokal – nie war die Chance größer

Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer hatte sich durch Siege bei Türkgücü München (1:0), bei Waldhof Manheim (3:1) nach Verlängerung, im Lokalderby bei Hertha BSC (3:2) und gegen den FC St. Pauli (2:1) für die Runde der besten Vier qualifiziert.

Bei den Frauen heißen die Halbfinals (17./18. April) Bayern München gegen den VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen gegen Turbine Potsdam.

Mehr über Union Berlin lesen Sie hier.