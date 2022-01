Studie: So bewerten Europas Fans die Stadien von Union und Hertha

Und das Olympiastadion? Einen Top-Ten-Platz gab es für die Heimspielstätte von Hertha BSC nicht. 4,40 Punkte im Durchschnitt reichten nur für Platz 16. Diesen Platz muss sich das deutsche Wembley aber mit dem Emirates Stadium in London, dem Estadio do Dragao in Porto sowie dem Luschniki-Stadion in Moskau teilen.

Platz 1: Signal Iduna Park. Deutschlands größtes Fußballstadion war seinen Besuchern auch die höchste Punktzahl wert: 4,57 Punkte im Durchschnitt. Damit ist die Arena von Borussia Dortmund die Nummer eins in der Bewertung von insgesamt 140 Stadien in Europa.

Platz 2: Stadion Narodowy. Das Nationalstadion in Warschau war seinen Besuchern ebenfalls 4,53 Punkte im Durchschnitt wert. Die Arena wurde für die Fußball-Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine gebaut.

Platz 9: Wembley Stadion. Auch das wichtigste Stadion in England wurde von den Besuchern mit 4,47 Punkten bewertet. Im vergangenen Jahr gewann Italien in der Londoner Arena das EM-Endspiel gegen England.

Berlin. Wo steht das beliebteste Fußball-Stadion in Europa? Ist es London mit dem Wembley-Stadion? Oder Madrid mit seinem Bernabeu-Stadion? Oder liegt sogar eine Bundesliga-Arena ganz vorn?

Fragen, denen die englische Internetseite www.money.co.uk nachgegangen ist. Sie hat die Bewertungen von 140 Arenen in Europa untersucht und ausgewertet, die Fans auf den größten drei Bewertungsplattformen im Internet hinterlassen haben. Auch die Alte Försterei von Union Berlin und das Berliner Olympiastadion, in dem Hertha BSC spielt, finden sich in dem Ranking wieder.

Das schlechteste Stadion steht in Florenz

Die Bestnoten erhielt das größte Fußball-Stadion in Deutschland: Der Dortmunder Signal Iduna Park bringt es in der Studie auf durchschnittlich 4,57 von fünf möglichen Punkten. Dahinter folgen gleich sechs Arenen auf dem zweiten Platz.

Die Rangliste weist natürlich auch das schlechteste Stadion aus. Es steht in Italien, genauer gesagt in Florenz: Das Stadio Carlo Castellani bringt es gerade einmal auf magere 2,90 Punkte im Durchschnitt. Die am schlechtesten bewertete Arena in Deutschland ist in Sinsheim zu bewundern. Das Stadion der TSG Hoffenheim liegt mit durchschnittlich 3,70 Punkten auf dem 116. Platz.

