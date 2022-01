Union Berlin: Kruse per Doppelpack - Union siegt auch in Gladbach

Union Berlin Kruse per Doppelpack – Union gewinnt auch in Gladbach

Berlin. Union Berlin hat am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga einen weiteren Schritt in Richtung Europapokal gemacht. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer gewann mit 2:1 (1:1) bei Borussia Mönchengladbach und schob sich damit auf Champions-League-Platz vier vor.

Max Kruse brachte Union per Elfmeter in der 18. Minute in Führung. Vorausgegangen war ein Handspiel des Gladbachers Denis Zakaria, der den Ball nach einer Flanke von Sheraldo Becker mit ausgestrecktem Arm berührt hatte. Kruse ließ Borussia-Torwart Yann Sommer keine Chance.

Noch vor der Pause gelang den Gastgebern vor 750 Zuschauern im Borussia-Park der Ausgleich. Kouadio Koné schloss einen Konter über Breel Embolo und Jonas Hofmann ab. Sein Schuss schlug im rechten unteren Eck ein, Union-Torwart Frederick Rönnow, der den Vorzug vor Stammtorhüter Andreas Luthe erhalten hatte, kam zu spät (40.).

Union Berlin hält kompakt dagegen

Nach dem Seitenwechsel hatte Union zunehmend Mühe gegen eine Gladbacher Elf, die sich immer besser in die Partie hineinspielte. Die Köpenicker versuchten, kompakt dagegenzuhalten und ließen auch kaum eine Torchance der Hausherren zu. Timo Baumgartl blockte den Schuss von Florian Neuhaus ab (68.), dann war Luca Netz nach Rönnows Klärungsversuch zu überrascht, dass ihm der Ball wenige Meter vor dem Union-Tor vor dei Füße sprang (77.).

Dann kam die 84. Minute – und erneut Kruse, der einen herrlichen Pass von Nico Gießelmann eiskalt ausnutzte. Union gewinnt mit 2:1 in Gladbach und krönt nach dem 2:1 vor einer Woche gegen die TSG Hoffenheim und dem Achtelfinal-Sieg im Pokal-Derby gegen Hertha BSC (3:2) eine perfekte Woche.

