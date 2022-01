Afrika-Cup: Awoniyi trifft, Nigeria gewinnt erneut

Der Stürmer der Eisernen trifft beim Afrika-Cup in Kamerun gegen den Sudan. Nigeria ist Tabellenführer.

Foto: Matthias Koch via www.imago-images.de / imago images/Matthias Koch

Topstürmer Taiwo Awoniyi von Union Berlin hat Nigeria zum nächsten Sieg beim Afrika-Cup in Kamerun verholfen. Die Super Eagles gewannen am Samstag gegen den Sudan mit 3:1 (2:0) und stehen schon vor dem letzten Vorrundenspieltag sicher im Achtelfinale. Awoniyi erzielte mit seinem ersten Treffer für die A-Nationalmannschaft das zwischenzeitliche 2:0 (45.).

Zudem trafen Samuel Chukwueze (3.) und Moses Simon (46.). Für den Sudan verkürzte Khedr Safour Daiyeen (70.) per Foulelfmeter. Awoniyi hatte für Union in den ersten 17 Saisonspielen der Bundesliga neun Tore erzielt. Im vergangenen Oktober hatte er sein Debüt in der Nationalmannschaft gegeben.

Nigeria führt die Tabelle der Gruppe D nun mit 6 Punkten vor Guinea-Bissau, dem Sudan (jeweils 1) und Ägypten an. Rekordsieger Ägypten ist am Samstagabend noch gegen Guinea-Bissau im Einsatz (20 Uhr) und benötigt dringend einen Sieg.