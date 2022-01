Union Berlin: Knaller in Köpenick - Friedrich vor Abschied

Union Berlin Transferknaller in Köpenick: Friedrich vor Union-Abschied

Berlin. Dass Marvin Friedrich Union Berlin kurz über lang verlassen würde, stand wohl außer Frage. Der Innenverteidiger hat sich über die Jahre derart gut beim Berliner Fußball-Bundesligisten entwickelt, dass er für andere Vereine längst interessant geworden ist.

Offenbar steht der Abgang Friedrichs nun unmittelbar bevor. Den 26-Jährigen zeiht es zum Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach. Beim Trainings am Dienstagvormittag fehlte Friedrich bereits. Und in den sozialen Netzwerken machte ein Foto die Runde, dass Friedrich bei seinem Stammfriseur zeigt, nachdem er ein grün-weißes Trikot mit der Rückennummer fünf übergeben hatte. Darunter stand geschrieben: „Danke Marvin für all die Jahre und das Trikot. Wir wünschen dir auf deiner neuen Reise nur das Beste und ganz viel Erfolg!“

Union Berlin bekommt Millionen-Ablöse

Friedrich soll bei den Gladbachern Matthias Ginter (27) ersetzen. Der Weltmeister von 2014 hatte in der Winterpause angekündigt, dass er seinen Vertrag bei der Borussia nicht verlängern wird. Mit dem Transfer von Friedrich dürfte Ginters Zeit in Gladbach wohl noch früher enden.

Durch den bevorstehenden Transfer darf sich Union über eine Millionen-Ablöse freuen. Friedrichs Vertrag wäre offiziell am Ende der Saison ausgelaufen. Doch Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball, hatte unlängst durchblicken lassen, dass sich der Vertrag durch diverse Klauseln verlängert habe.

