Union Berlin: Union verleiht Puchacz an Trabzonspor

Tymoteusz Puchacz (l.), Linksverteidiger von Union Berlin, kam nur in der Europa Conference League zum Einsatz.

Berlin. Tymoteusz Puchacz, Linksverteidiger von Union Berlin, wechselt bis Saisonende in die Türkei. Der Berliner Fußball-Bundesligist leiht den 22-Jährigen bis Sommer an den türkischen Süper-Lig-Spitzenreiter Trabzonspor aus. Dort soll der Nationalspieler, der bei Union lediglich im Play-off sowie in fünf Gruppenspielen der Europa Conference League zum Einsatz kam, Spielpraxis sammeln.

„Wir sind mit Tymoteusz‘ Einstellung sehr zufrieden. Mit der Leihe wollen wir ihm die Möglichkeit geben, in dem halben Jahr Spielzeit zu bekommen, die wir ihm hier aktuell nicht garantieren können“, kommentierte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball bei Union Berlin, den Transfer.

„Wir erachten Trabzonspor als sehr guten Leihpartner, da sie eine hohe Qualität im Kader haben und eine sehr gute Saison spielen. Mehr Spielpraxis wird ihm bei seiner Entwicklung ganz sicher helfen bevor er ab dem 1. Juli zu uns zurückkehren wird“, so Ruhnert weiter.

Verteidiger kam von Lech Posen zu Union Berlin

Im Europapokal hatte der schnelle Außenverteidiger sein offensives Potenzial andeuten können. Im Play-off-Spiel bei Kuopion PS (4:0) legte Taiwo Awoniyi das 1:0 auf, im Gruppenspiel gegen Feyenoord Rotterdam (1:2) bereitete den Ausgleich durch Christopher Trimmel vor. Nicht zu übersehen waren jedoch auch seine taktischen Defizite in der Rückwärtsbewegung.

Dennoch ist Union-Manager Ruhnert sicher, dass dem polnischen Nationalspieler (zehn Einsätze) „die Zukunft gehören“ wird. Puchacz war im vergangenen Sommer vom polnischen Erstligist Lech Posen an die Alte Försterei gewechselt. Die Ablösesumme soll 2,5 Millionen Euro betragen haben.

