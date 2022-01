Union Berlin: Union plant gegen Hoffenheim mit 3000 Zuschauern

Union Berlin setzt gegen Hoffenheim trotz steigender Corona-Infektionen auf Zuschauer-Unterstützung in der Alten Försterei.

Gegen Hoffenheim werden die Ränge in der Alten Försterei von Union Berlin wieder nur spärlich gefüllt sein.

Berlin. Trotz der derzeit wieder rasant steigenden Inzidenzen bei den Coronavirus-Infektionen plant Union Berlin, das erste Heimspiel des Jahres in der Fußball-Bundesliga vor Zuschauern stattfinden zu lassen. Für die Partie gegen die TSG Hoffenheim am Sonnabend, 15. Januar (15.30 Uhr), sollen 3000 Zuschauer in der Alten Försterei ihre Mannschaft unterstützen.

Union Berlin stützt sich dabei auf die aktuell geltende Erste Verordnung zur Änderung der Vierten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, die 3000 Besucher bei Veranstaltungen im Freien zulässt. Für alle Stadionbesucher ist dabei 2G plus verpflichtend.

FFP2-Maske und negativer Test bei Union Berlin verpflichtend

Geimpfte oder genesene Personen müssen demnach zusätzlich einen negativen Corona-Test nachweisen. Gültig ist ein tagesaktueller Antigen-Schnelltest oder ein PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Zudem ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht, die Maske darf auch am Platz nicht abgenommen werden.

In der Alten Försterei werden nur die Haupttribüne und die Gegengerade geöffnet sein. Neben Klub-Mitarbeitern, Dienstleistern sowie Medienvertretern werden auch wirtschaftliche Partner sowie Sponsoren ihre vertraglich vereinbarten Karten-Kontingente abrufen können, wie Union Berlin mitteilte.

Tickets, die darüber hinaus zur Verfügung stehen, werden unter den Dauerkarten-Inhabern verlost. Das Losverfahren startet am Freitag (7. Januar) um 12 Uhr und endet mit Ablauf des Sonntags (9. Januar). Laut Vereinsangaben ist keine zusätzliche Platzbuchung notwendig, der Einlass erfolgt mit der Dauerkarte.

