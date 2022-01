Union Berlin Union muss in Leverkusen drei Herausforderungen meistern

Urs Fischer, Trainer von Union Berlin, wird seinen Profis für den Rückrunden-Start in Leverkusen einiges mit auf den Weg geben.

Union startet am Sonnabend in Leverkusen in die Rückrunde. Dabei ist Ex-Spieler Robert Andrich das kleinste Problem der Köpenicker.