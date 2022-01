Teuchert ist 2022 der erste Abgang beim 1. FC Union

Berlin. Cedric Teuchert ist der erste Abgang beim 1. FC Union im neuen Jahr. Der 24-Jährige verlässt die Köpenicker Bundesliga-Fußballer nach anderthalb Jahren und wechselt zum Zweitligisten Hannover 96. Für die Eisernen stand der gebürtige Coburger in seiner ersten Saison 26 Mal auf dem Platz und konnte drei Tore erzielen sowie eines vorbereiten. In dieser Spielzeit kam Teuchert wettbewerbsübergreifend elf Mal zum Einsatz und verbuchte einen Assist im Play-off zur Conference League.

„Die letzten anderthalb Jahre in Berlin waren sportlich nicht immer leicht für mich, dennoch habe ich mich bei Union sehr wohl gefühlt. Ich werde immer positiv auf die Zeit zurückblicken und sicher mal wieder in Berlin vorbeischauen“, sagt der Offensivspieler, der am Neujahrstag zum Rückrunden-Trainingsauftakt der Berliner individuell in der Kabine übte.

Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball bei Union, würdigt Teuchert als wichtigen „Bestandteil des Kaders“, der „speziell in der vergangenen Saison großen Anteil am erfolgreichen Auftreten unserer Mannschaft“ hatte. Teuchert wünsche sich aber mehr Spielzeit. „Ich bin sicher, dass er diese in Hannover auch bekommen wird“, so Ruhnert.

