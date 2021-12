Union-Keeper Luthe über Ex-Club: "Bochum ist mein Verein"

Berlin. Torwart Andreas Luthe vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin freut sich auf seine Rückkehr zum VfL Bochum. "Das Spiel ist sehr besonders für mich. Ich habe nie ein Hehl daraus gemacht. Bochum ist mein Verein. Mit sechs oder sieben Jahren habe ich zusammen mit meinem Vater mein erstes Spiel im Stadion gesehen", sagte Luthe vor dem Auswärtsspiel der Eisernen am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Ich habe später selbst für den VfL gespielt. Ich bin dort Profi geworden und habe viele schöne Jahre in Bochum verbracht."

Seit seinem Wechsel zum FC Augsburg 2016 wird es Luthes erster Besuch im Ruhrstadion. Der 34-Jährige trug zwischen 2001 und 2016 das Bochumer Trikot. 2009 kam er zu ersten Einsätzen bei den Profis, insgesamt bestritt er 169 Pflichtspiele für den VfL. Deswegen wird auch das Erklingen der Vereinshymne Bochum von Herbert Grönemeyer ein besonderer Moment. "Ich werde nicht lauthals mitsingen. Dafür ist der Fokus aufs Spiel groß genug. Aber man freut sich innerlich, wenn man das Lied hört", sagte Luthe. "Das hat auch in der Stadt eine ganz besondere Bedeutung."

Luthe erwartet beim Duell mit dem Ex-Club eine Bochumer Mannschaft, die in den letzten Wochen Selbstvertrauen getankt hat, und vor allem im Ruhrstadion schwer zu bespielen ist. Es werde eine schwere Aufgabe für Union kurz vor Weihnachten, betonte Luthe: "Mich freut es, wie sie dastehen, weil ich einschätzen kann, wie schwierig es als Aufsteiger ist, in der Bundesliga klarzukommen."

Luthe selbst sind zuletzt auch Fehler wie in den Heimspielen gegen Feyenoord Rotterdam (1:2) in der Europa Conference League oder gegen RB Leipzig (2:1) in der Bundesliga unterlaufen. An seinem Status als Nummer eins und als Publikumsliebling, der immer wieder mit Sprechchören gefeiert wird, änderte das jedoch bislang nichts.

