Union Berlin: Union baut Wohnboxen für Obdachlose im Winter

Berlin. Bereits seit 2017 unterstützt Union Berlin mit der Aktion „Winter, mollig warm“ Menschen, die in der kalten Jahreszeit ohne Wohnung sind und auf der Straße leben müssen. Die Kleidersammlungen hatten stets einen großen Zulauf, sodass die Kammern für den bevorstehenden Winter ausreichend gefüllt sind. Folglich weitet der Berliner Fußball-Bundesligist sein Engagement aus.

So hat die Fan- und Mitgliederabteilung des Klubs (FuMA) in Zusammenarbeit mit der Union-Stiftung „Union vereint – Schulter an Schulter“ ein Bauprojekt ins Leben gerufen. Zusammen mit der Booh!-Outfit GmbH werden für diesen Winter mobile Wohnboxen aus Holz gefertigt, die Obdachlosen in Berlin als Zuhause dienen sollen.

Unioner! Der Winter steht vor der Tür und da die Kleiderkammern von der Aktion „Winter, mollig warm" noch immer gut gefüllt sind, werden dieses Jahr Wohnboxen für Obdachlose gebaut.



Wer möchte, kann mithelfen!

Die Boxen sind rund drei Quadratmeter groß und ausgestattet mit einer Matratze, einer Arbeitsplatte mit Kochmöglichkeit und einer Campingtoilette sowie einem Erste-Hilfe-Set, einem Feuerlöscher und einem Regal. Am 5. Dezember soll mit dem Bau der ersten drei Wohnboxen begonnen werden.

Union Berlin sucht Bauhelfer

Das Baumaterial und die Ausstattung eines Hauses kosten rund 2.800 Euro. Um eine Wohnbox an einem Tag fertigzustellen, werden 15 Personen benötigt, teilte der Klub mit. Das benötigte Werkzeug wird gestellt, der Bau wird von erfahrenen Handwerkern angeleitet.

Wer nicht selbst mitbauen kann, die Aktion aber dennoch unterstützen möchte, kann sich auch finanziell beteiligen: Stiftung des 1. FC Union Berlin, Berliner Sparkasse, IBAN: DE05 1005 0000 0190 6620 00, BIC: BELADEBEXXX, Verwendungszweck „Wohnboxen“. Weitere Infos gibt es bei der FuMA unter fuma@fc-union-berlin.de.

