Union Berlin liefert Bayern einen großen Kampf, verliert aber 2:5

Spektakel in Köpenick: Union Berlin bringt Bayern München phasenweise in Not, unterliegt am Ende aber klar.

Berlin. Viel mehr Unterhaltung geht nicht: Der 1. FC Union Berlin hat Rekordmeister Bayern München am Sonnabend mächtig Paroli geboten, einen Coup aber letztlich klar verpasst. Am Ende unterlagen die Hausherren in der Alten Försterei mit 2:5 (1:3).

Robert Lewandowski hatten den Favoriten, der nach dem 0:5-Debakel im Pokal bei Borussia Mönchengladbach auf Wiedergutmachung aus war, schon in der 15. Minute per Handelfmeter in Führung geschossen, ehe er wenig später per Freistoß nachlegte (23.). Als Leroy Sané nach einer guten halben Stunde gar zum 0:3 traf, schien die Partie bereits entschieden, doch Union kämpfte sich eindrucksvoll zurück.

Heimserie von Union Berlin reißt nach 21 Spielen

Das 1:3 durch Niko Gießelmann verlieh den Berlinern neuen Mut, zu Beginn des zweiten Durchgangs drängte Union mit Macht auf den Ausgleich. Die Bayern wankten, schlugen dann jedoch eiskalt zurück. Kingsley Coman besorgte mit einem spektakulären Treffer in den Winkel das 1:4 (60.).

Joker Julian Ryerson brachte den Köpenickern mit dem 2:4 (64.) zwar noch mal neue Hoffnung, doch zu einer Wende reichte es nicht mehr. Stattdessen machte Thomas Müller nach starker Vorarbeit von Dayot Upamecano alles klar (79.).

Damit kassierte Union nach 21 Spielen erstmals wieder eine Niederlage in der Alten Försterei. In der Tabelle rutschte die Mannschaft von Trainer Urs Fischer auf Rang sechs.

Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze.

