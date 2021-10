Union kann mit der Uefa-Strafe gut leben

Berlin. Dass es eine Strafe durch die Uefa für den 1. FC Union nach den rassistischen Vorfällen durch einen sehr geringen Teil der Zuschauer im Conference-League-Spiel gegen Maccabi Haifa (3:0) geben würde, war klar. Mit der Sperre der Blöcke 13 und 14 im Olympiastadion für das Spiel gegen Feyenoord Rotterdam am Donnerstag (21 Uhr) kann der Berliner Fußball-Bundesligist jedoch gut leben.

„Wir haben die Strafe akzeptiert“, sagte Christian Arbeit, Unions Geschäftsführer Kommunikation. Mit Blick auf das Rotterdam-Spiel erklärte Arbeit: „Wir möchten auch europäische Fußballspiele dazu nutzen, Menschen sich begegnen zu lassen. Wir haben gegen Haifa gezeigt, wie gut das im Großen funktionieren kann. Wir dürfen dann aber nicht anfangen, uns nicht mehr zu trauen. Dieses Urteil der Uefa hindert uns auch nicht daran.“ Die für diese Blöcke verkauften Tickets werden nun auf andere Blöcke verteilt.

Union Berlin hofft auf mehr Zuschauer gegen Rotterdam

So werden am Donnerstag 5100 Feyenoord-Fans im Olympiastadion sein, obwohl das Gäste-Kontingent nur 2800 Tickets beträgt. „Unsere Herangehensweise lautet nicht, Gleiches mit gleichem zu vergelten, sondern zu zeigen, wie wir uns Fußball vorstellen“, sagte Arbeit. In Rotterdam war es zu Übergriffen auf Fans und auch Klubverantwortliche von Union gekommen. Zudem sahen einige Union-Fans die Partie aufgrund fragwürdiger Einlassmodalitäten die Partie nur teilweise oder gar nicht.

Glück im Unglück: Wegen der Anpassung der Corona-Infektionsschutzmaßnahmen, die ab Sonnabend in Berlin gelten, könnte Union für das Olympiastadion 37.500 Tickets verkaufen – abzüglich der gesperrten Blöcke, versteht sich. „Auf dieser Basis ist ein entsprechender Antrag möglich, was nicht automatisch heißt, dass wir es können“, erklärte Arbeit, „aber wir versuchen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen.“

