1. FC Union Union in Rotterdam: Eine Chance für die Zukunft

Gegen Haifa durfte Torwart Frederik Rönnow (l.) erstmals für Andreas Luthe (M.) ins Union-Tor. In Rotterdam könnte es wieder so weit sein.

Torhüter Frederik Rönnow will sich beim 1. FC Union in den Vordergrund spielen. In Rotterdam besteht wohl die Gelegenheit dazu.