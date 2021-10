Union-Verteidiger Friedrich positiv auf Corona getestet

Berlin. Der 1. FC Union musste am Mittwoch mit einem Spieler weniger als geplant nach Rotterdam reisen. Bei einem Test am Dienstagabend wurde Innenverteidiger Marvin Friedrich positiv auf das Coronavirus getestet. Der 25-Jährige befindet sich jetzt in Quarantäne und kann am dritten Gruppenspiel der Berliner am Donnerstag in der Europa Conference League bei Feyenoord nicht teilnehmen (18.45 Uhr, TVnow).

Der Fußball-Bundesligist hatte bereits zuvor alle Spieler, Trainer und Betreuer testen lassen, nachdem eine Coronainfektion von Wout Weghorst bekannt geworden war. Der Stürmer des VfL Wolfsburg hatte am Sonnabend beim 2:0 der Köpenicker gegen die Niedersachsen auf dem Platz gestanden.

Union kann die Tabellenspitze übernehmen

Nachdem in der ersten Testreihe von Union keine positiven Ergebnisse aufgetreten waren, zeigte Friedrich am Dienstagabend Erkältungssymptome und wurde erneut getestet. Wie lange der Profi in Quarantäne muss, hänge auch vom Krankheitsverlauf ab, teilte der Klub mit.

Trainer Urs Fischer nahm den Ausfall gelassen hin. „Ich mache mir keine Gedanken über Spieler, der leider nicht zur Verfügung stehen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass der Spieler, der seinen Platz einnehmen wird, seine Sache gut machen wird“, so der Schweizer. Union kann in Rotterdam mit einem Sieg gegen Feyenoord die Tabellenspitze in der Gruppe E übernehmen.

Mehr über den 1. FC Union lesen Sie hier.