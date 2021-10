Union Berlin: Nicht nur Awoniyi ist ein Volltreffer bei Union

Berlin. Besser als mit dem Sieg in Mainz hätte der 1. FC Union nicht in die zweite Länderspielpause der Saison gehen können. Das 2:1 bei den Rheinhessen war der dritte Pflichtspielsieg in Serie und der sechste Erfolg im wettbewerbsübergreifend zwölften Spiel (zwei Unentschieden). Grund genug, um auf die zahlreichen Zugänge des Berliner Fußball-Bundesligisten und ihr Mitwirken an der bislang so guten Saison zu schauen.

Drei Volltreffer für Union Berlin

Auch wenn er in der vergangenen Saison bereits als Leihspieler für Union Berlin unterwegs gewesen ist – erst durch die Festanstellung ist bei Taiwo Awoniyi der Knoten im Trikot der Köpenicker endgültig geplatzt. Seine beiden Treffer gegen Mainz, darunter Unions 100. Bundesligator, bestätigten einmal mehr, wie wertvoll der Nigerianer für die Mannschaft von Urs Fischer wirklich ist.

Kevin Behrens (l.), Stürmer von Union Berlin, weiß seinen Körper einzusetzen, wie hier gegen Rami Gershon von Maccabi Haifa.

Selbst wenn er von der Bank kommt, wie im Conference-League-Spiel gegen Maccabi Haifa, ist er für ein Tor gut. Die Belohnung für den 24-Jährigen folgte prompt: Awoniyi wurde von Trainer Gernot Rohr in die Nationalmannschaft für die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen die Zentralafrikanische Republik berufen.

Neben Awoniyi haben sich auch Kevin Behrens und Andreas Voglsammer zu Volltreffern bei Union entwickelt. Beide bringen eine enorme Wucht durch ihre Spielweise mit, die Union im Europapokal und auch in der Bundesliga zugutekommt. Gegen Haifa trafen beide, in Mainz leistete Behrens (Siegtorschütze gegen Bielefeld) die Vorarbeit für den Siegtreffer durch Awoniyi. Zusammen mit Max Kruse verfügt Union Berlin damit über bemerkenswerte Offensivmöglichkeiten.

Bei drei Profis tätigte Union Berlin einen guten Griff

Im zentralen Mittelfeld haben sich Rani Khedira und Genki Haraguchi inzwischen als guter Ersatz für die abgewanderten Robert Andrich (Bayer Leverkusen) und Christian Gentner (FC Luzern) präsentiert. Khedira entwickelt sich in der Defensive mehr und mehr zur wichtigen Stütze im Team von Trainer Urs Fischer, auch wenn es immer noch kleine Abstimmungsschwierigkeiten gibt.

Genki Haraguchi (l.), Mittelfeldspieler von Union Berlin, war auch in Mainz unermüdlich.

Auch Haraguchi weiß durch seine kämpferischen Qualitäten zu überzeugen. Allein die Leidenschaft, die der Japaner im ersten Gruppenspiel der Conference League bei Slavia Prag (1:3) auf den Rasen brachte, war erstaunlich. Nicht zuletzt ihm war es zu verdanken, dass Union trotz Unterzahl zumindest zeitweise an einem Remis schnuppern durfte. Was Haraguchis Offensivspiel anbelangt, ist jedoch noch Luft nach oben.

Auch Innenverteidiger Timo Baumgartl darf als guter Griff bezeichnet werden. Mit seiner Robustheit verleiht er der Dreierkette Stabilität, auch wenn es bei der einen oder anderen Abwehraktion immer noch Abstimmungsschwierigkeiten mit seinen Nebenleuten gibt. Am Einsatz fehlt es der Leihgabe der PSV Eindhoven, die zuletzt wegen einer Gehirnerschütterung pausieren musste, jedoch nicht.

Fünf Mitläufer bei den Zugängen von Union Berlin

Dass Baumgartl in der Abwehr offenbar gesetzt ist, zeigt sich auch darin, dass mit Paul Jaeckel ein weiterer Zugang nur als dessen Ersatzmann eine echte Chance hat, für die Startelf nominiert zu werden. Vom Engagement her kann man dem ehemaligen Fürther nichts absprechen. Doch ist ihm auch die noch fehlende Abgeklärtheit anzumerken. bei Jaeckel wechseln sich noch zu oft Licht und Schatten ab, was im Europapokal auch schon mal zum Platzverweis (Gelb-Rot in Prag) führen kann.

Levin Öztunali (l.), Mittelfeldspieler von Union Berlin, ist noch zu selten ein Faktor im Spiel der Köpenicker.

Licht und Schatten sind auch die Stichworte für Levin Öztunali. Trotz seiner eher unkonventionellen, weil durchaus schlaksig daherkommenden Spielweise, ist der Ex-Mainzer noch zu selten ein Faktor im Union-Spiel – oder vielleicht auch gerade deshalb. Auch das „tolle Umschaltspiel“, von dem Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball, bei der Verpflichtung Öztunalis geschwärmt hat, ist noch zu wenig zu sehen.

Den Status Mitläufer hat bislang auch Frederik Rönnow nicht ablegen können. Auch wenn dem Torwart zugutegehalten werden muss, dass es schwer sein kann, als neuer Spieler eine Nummer eins abzulösen – eine echte Gefahr für den Status von Andreas Luthe ist der dänische Nationaltorwart bislang offensichtlich nicht gewesen. Sein Premieren-Einsatz für Union gegen Haifa war der Rotation geschuldet, drei Tage später in Mainz stand wieder Luthe zwischen den Pfosten.

Noch nicht wirklich von sich reden machen konnten Kevin Möhwald und Bastian Oczipka. Beide wechselten erst am 30. August, kurz vor dem Ende des Transferfensters, an die Alte Försterei. Während Linksverteidiger Oczipka noch auf sein Union-Debüt wartet, verletzte sich Mittelfeldmann Möhwald gleich bei seinem ersten Einsatz am Oberschenkel. gegen Haifa stand er in der Startelf, spielte 72 Minuten, nun in Mainz wurde er erst in der Schlussphase für Haraguchi eingewechselt. Bislang blieb es bei ersten guten Ansätzen.

Zwei Enttäuschungen bei Union Berlin

Enttäuschend verlief die Saison bei Union bislang für Pawel Wsolek und Rick van Drongelen. Über Wsolek, der eigentlich die rechte Außenbahn beleben sollte, sagte Trainer Fischer vor wenigen Tagen vor dem Spiel in Mainz: „Entscheidend ist, dass er unter der Woche toll mitzieht. Es fehlt schon noch ein bisschen was. Es ist nicht viel, manchmal aber hat es auch mit der Entscheidung des Trainers zu tun und mit dem System.“

Rick van Drongelen, Innenverteidiger von Union Berlin, wartet noch auf sein Pflichtspieldebüt für die Berliner.

Und zu van Drongelen hielt der Coach fest: „Er war in der vergangenen Saison fast komplett ausgefallen. Er bemüht sich und arbeitet wie ein Profi.“ Dass der Niederländer, der zuletzt beim Hamburger SV wegen eines Kreuzbandrisses sowie einer Sprunggelenkverletzung über Monate pausieren musste, auch bei Union mit Blessuren zu kämpfen hatte, macht die Sache für den Innenverteidiger nicht einfacher.

Ins Bild passt auch, dass Wsolek sowie van Drongelen die beiden Union-Zugänge sind, die für den Europapokal-Kader keine Berücksichtigung fanden.

