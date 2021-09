Conference League: Union Berlin startet mit Niederlage in Prag

Union verliert zum Auftakt der Conference League bei Slavia Prag in Unterzahl mit 1:3. Verteidiger Jaeckel sieht Gelb-Rot.

Taiwo Awoniyi (r.), Stürmer von Union Berlin, war auch in Prag unermüdlich.

Conference League Union startet mit einer Niederlage in Prag

Prag. Union Berlin ist mit einer Niederlage in die Europa Conference League gestartet. Der Berliner Fußball-Bundesligist unterlag beim tschechischen Meister Slavia Prag vor 15.286 Zuschauern – darunter gut 3000 Union-Fans – im Sinobo-Stadion mit 1:3 (0:1).

Gegen die spielerisch besseren Prager geriet Union nach 18 Minuten in Rückstand. Alexander Bah überwand Torwart Andreas Luthe aus dem Hinterhalt. Kurz vor der Pause musste Verteidiger Paul Jaeckel wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz (38.).

Behrens trifft für Union Berlin

Nach dem Seitenwechsel und in Unterzahl witterte die Mannschaft von Trainer Fischer jedoch ihre Chance, auch weil Slavia früh in den Verwaltungsmodus schaltete. Der vermeintliche Ausgleich durch Awoniyi wurde noch wegen Abseits aberkannt (57.), am Treffer durch den für den Nigerianer eingewechselten Kevin Behrens gab es jedoch nichts auszusetzen (70.).

Union war dicht dran am Punktgewinn, doch Jan Kuchta beendete spät alle Hoffnungen (84.). Slavias Ivan Schranz sorgte für den 1:3-Endstand (88.).

Ausführlicher bericht folgt in Kürze.

