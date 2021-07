Generalprobe in der Försterei: Union Berlin empfängt Bilbao

Union Berlin Generalprobe in der Försterei: Union empfängt Bilbao

Berlin. Letzter großer Härtetest für Union Berlin vor dem Pflichtspielstart: Am Sonnabend (15.30 Uhr) empfangen die Köpenicker in der Alten Försterei den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao. Rund 11.000 Fans dürfen der Generalprobe in Köpenick beiwohnen – unter Einhaltung des Hygienekonzepts samt Testpflicht für alle Stadionbesucher. Im klubeigenen TV-Format wird die Partie live und gratis übertragen.

Bisher kann sich die Testspiel-Bilanz der Berliner sehen lassen. 5:2 gegen Viktoria 89, 3:0 gegen Dresden, 1:1 gegen Dynamo Kiew und 2:0 gegen Nizza – Partien, in denen nicht nur das Resultat, sondern auch das Auftreten stimmte. Nun gilt es, die Form zu bestätigen, um mit einem guten Gefühl zum Erstrundenspiel im DFB-Pokal zum Drittligisten Türkgücü München zu reisen (8. August, 15.30 Uhr).

Union Berlin drohen in Europa anspruchsvolle Gegner

Eine starke Verfassung wird Union wohl auch in der Europa Conference League brauchen. Durch die Ergebnisse der zweiten Qualifikationsrunde steht inzwischen fest, dass die Berliner im Play-off (19. und 26. August) nicht zu gesetzten Teams zählen werden.

Mögliche Gegner sind der FC Basel, Tottenham oder die AS Rom, allerdings befinden sich auch weniger klangvolle Namen im Topf. Die Auslosung findet am Montag (2. August, 14 Uhr) statt.

Mehr über Union Berlin lesen Sie hier.