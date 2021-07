So sieht das neue Heimtrikot von Union Berlin aus

Union Berlin So sieht Unions neues Heimtrikot für die Saison 2021/22 aus

Berlin. Nach dem weiß-grünen Ausweicht-Outfit und dem grauen Auswärtsdress hat Union Berlin am Donnerstag auch sein neues Heimtrikot für die Bundesligasaison 2021/22 präsentiert. Dabei bleiben sich die Köpenicker treu: Kapitän Christopher Trimmel wird sein Team in roter Spielkleidung in die Alte Försterei führen.

Grischa Prömel im Heimtrikot von Union Berlin für die Bundesligasaison 20221/22.

Foto: 1. FC Union/Adidas

Als dezente Besonderheiten hat sich der Ausrüster zwei Kleinigkeiten einfallen lassen: senkrechte, Ton-in-Ton gehaltene Nadelstreifen und die Inschrift „U.N.V.E.U.“ (Und niemals vergessen - Eisern Union) im Nackenbereich.

Das neue Trikot von Union Berlin kostet 90 Euro

Erstmals im neuen Look auflaufen wird Union Berlin am Sonnabend (15.30 Uhr) beim Testspiel gegen Athletic Bilbao in der Alten Försterei.

Erhältlich ist das Trikot ab sofort in allen Union-Zeughäusern, im Online-Shop des Ausrüsters sowie in ausgewählten Geschäften. Ab 5. August wird das Jersey regulär im Fachhandel vertrieben.

Grischa Prömel in der kompletten Heim-Montur von Union Berlin für die Saison 2021/22.

Foto: 1. FC Union/Adidas

Für Erwachsene kostet das Trikot 90 Euro, für Kinder 70 Euro. Für Frauen gibt es die Jerseys mit einem leicht taillierten Schnitt.

