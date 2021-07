Union Berlin: Voglsammer trifft beim Remis gegen Kiew

Kematen. Im ersten Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Österreich gab es für Union Berlin ein Unentschieden. Die Partie gegen Dynamo Kiew endete ein 1:1 (1:0). Die Partie fand vor 450 Zuschauern in Kematen nahe Innsbruck statt.

Fischer ließ gegen den ukrainischen Meister mit einer Viererabwehrkette spielen. Timo Baumgartl nahm dabei den Platz neben Marvin Friedrich in der Innenverteidigung vor Torwart Jakob Busk ein. Wirklich überzeugen konnten beide Mannschaften in der ersten Halbzeit jedoch nicht. Es entwickelte sich ein Spiel mit vielen Nickeligkeiten und kaum zwingenden Offensivaktionen.

Dennoch ging Union in Führung. Andreas Voglsammer hatte von der Strafraumgrenze einfach mal abgezogen, sein Schuss wurde noch unhaltbar abgefälscht und senkte sich als Bogenlampe unhaltbar für Kiews Torwart Georgiy Bushchan zum 1:0 ins Tor (36.). Der Stürmer-Zugang hatte schon gegen Viktoria 89 (zwei Tore) und Dynamo Dresden (ein Tor) getroffen.

Nach dem Wechsel wechselte der Champions-League-Teilnehmer aus Kiew komplett durch, die Köpenicker, die ohnehin nur mit 14 Spielern nach Kematen angereist waren, spielten entsprechend fast komplett durch. Levin Öztunali, der bis auf zwei Aktionen in der zweiten Halbzeit sehr unauffällig blieb, musste bereits nach 65. Minuten für Nachwuchsmann Niklas Kaus vom Feld.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Kiew bereits den Ausgleich durch Benjamin Verbic erzielt (48.). Der Angreifer hatte sich gegen Baumgartl, der schon vor dem Wechsel einige Schwierigkeiten offenbarte, durchgesetzt und an Torwart Busk vorbei ins lange Eck eingeschoben.

Neben Robert Andrich, der den Antreiber gab, sich jedoch vor allem vor dem Seitenwechsel zu oft in Scharmützel verwickelte und auch die Gelbe Karte sah, bot Rechtverteidiger Julian Ryerson sowie Mittelfeldspieler Genki Haraguchi eine für den Stand der Vorbereitung durchaus ansprechende Leistung ab.

Bereits am Sonnabend trifft Union im zweiten Test in Österreich in Imst auf den französischen Erstligisten OGC Nizza (16 Uhr). Am Mittwoch nächster Woche kehrt der Conference-League-Teilnehmer wieder nach Berlin zurück.