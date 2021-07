Torwarttrio komplett: Union Berlin verpflichtet Frederik Rönnow

Frederik Rönnow war in der vergangenen Saison an Schalke 04 ausgeliehen und wechselt jetzt zu Union Berlin.

Oberlängenfeld. Die erste Baustelle bei Union Berlin ist geschlossen. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekannt gab, wird Frederik Rönnow das Torwart-Trio der Köpenicker vervollständigen. Der 28-jährige Däne, der zuletzt von Eintracht Frankfurt an den FC Schalke 04 ausgeliehen war, wird nach seiner EM-Teilnahme am kommenden Sonntag in Trainingslager nach Oberlängenfeld reisen.

„Mit der Unterschrift von Frederik Rönnow sind unsere Planungen auf der Torhüterposition für diese Saison nun endgültig abgeschlossen“, erklärte Oliver Rihnert, Unions Geschäftsführer Profifußball. „Er ist ein Schlussmann mit internationaler Erfahrung, der den Kampf um den Platz im Tor annehmen will. Mit ihm und seinen Kollegen Andreas Luthe und Jakob Busk sind wir wirklich gut aufgestellt.“

Rönnow will bei Union Berlin neu anfangen

Nach einer desolaten Saison mit Schalke, an deren Ende der Abstieg in die Zweite Liga stand, folgte für Rönnow die Europameisterschaft, die nach dem Drama um Mitspieler Christian Eriksen mit dem Halbfinale noch ein Happy End für die dänische Nationalmannschaft fand.

„Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel zu Union geklappt hat. Die letzte Saison war für mich nicht einfach, das möchte ich nun aber hinter mir lassen und freue mich auf die neue Aufgabe in Berlin“, wird Rönnow in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Was die Mannschaft im letzten Jahr gezeigt hat war beeindruckend.“

Dajaku und Puchacz fehlen Union Berlin vorerst

Während Trainer Urs Fischer also ab Sonntag mit seinem neuen Keeper planen kann, muss der Schweizer vorerst auf Leon Dajaku und Zugang Tymoteusz Puchacz verzichten. Stürmer Dajaku musste sich nach Angaben der Köpenicker „kurzfristig einer Blinddarm-Operation in der Charité“ unterziehen.

Verteidiger Puchacz, der jüngst von Lech Posen in die Hauptstadt gewechselt war, sei am Montagabend aufgrund eines akuten Infekts vorsorglich aus dem Trainingslager in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden. Dieses könne er „vermutlich“ zeitnah wieder verlassen, hieß es in der Union-Mitteilung am Dienstag.

