Union Berlin gegen Viktoria: Zugang van Drongelen vor Debüt

Berlin. Manchmal dauert es eben ein bisschen länger. Sein Testspiel-Debüt für Union Berlin hatte Zugang Rick van Drongelen (22) am vergangenen Sonnabend verschieben müssen, weil Gegner Dukla Prag im Stau stand und der Freundschaftskick ins Wasser fiel. Am Mittwoch (17.30 Uhr) will er seine Premiere nachholen. Dann tritt Union beim Drittliga-Aufsteiger Viktoria 89 im Jahn-Sportpark an.

„Die ersten Tage bei Union waren sehr schön“, sagt der niederländische Innenverteidiger, der für 500.000 Euro Ablöse vom Zweitligisten Hamburger SV kam: „Ich habe ein gutes Gefühl.“ Noch lebt der Hobby-Kickboxer im Hotel, aber eine Wohnung hat er schon gefunden.

Zugang will bei Union Berlin um Stammplatz kämpfen

In Berlin hofft van Drongelen auf ein ruhigeres Umfeld als beim HSV, für den er 2020/21 nur vier Einsätze absolvierte. Grund waren ein Kreuzbandriss und dessen Folgen sowie weiter Verletzungen, doch nun soll alles besser werden. Gegen Viktoria hat der 1,85-Meter-Mann erstmals die Chance, sich in den Vordergrund zu spielen.

Gegner Viktoria steht am Mittwoch ebenfalls vor einer Premiere, nämlich dem ersten Spiel nach dem offiziellen Umzug in den Jahn-Sportpark. Die hohen Anforderungen in Liga drei hatten eine neue Spielstätte unabdingbar gemacht, nur muss das Stadion am Mauerpark erst mal spielfertig hergerichtet werden.

Test gegen Union Berlin kommt für Viktoria zur rechten Zeit

Mit Jahresbeginn war die Betriebserlaubnis der Arena erloschen, aber weil es in Berlin keine gangbare Alternative gibt, stimmte der Senat einer temporären Ertüchtigung zu. „Vor sechs Wochen hätte noch keiner geglaubt, dass wir morgen hier das Stadion eröffnen“, sagt Viktoria-Geschäftsführer Peer Jaekel.

Was noch fehlt, ist das grüne Licht vom Deutschen Fußball-Bund (DFB), damit auch der Drittliga-Start im Jahn-Sportpark über die Bühne gehen kann. „Ich habe fast eine Standleitung nach Frankfurt“, sagt Jaekel. Schon am 25. Juli (14 Uhr) will der Aufsteiger die Viktoria aus Köln empfangen. Der Härtetest gegen Union kommt also keinen Tag zu früh.

