Union Berlin: Bülter wechselt von Union zum FC Schalke

Berlin. Nächster Abgang bei Union Berlin: Offensivkraft Marius Bülter verlässt den Fußball-Bundesligisten in Richtung Zweite Liga. Der 28-Jährige schließt sich dem FC Schalke 04 an, wie beide Klubs am Sonnabend bekannt gaben. Er unterschrieb einen Dreijahresvertrag. Union Berlin erhält nach Informationen dieser Redaktion eine Ablöse von 800.000 Euro.

Bülter, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausgelaufen wäre und der bereits vor acht Jahren ein Angebot aus Schalke bekommen hatte, war in der vergangenen Saison in 26 Spielen für Union zum Einsatz gekommen und hatte dabei ein Tor erzielt. Unvergessen ist sein Doppelpack gegen Borussia Dortmund (3:1) aus der Premierensaison 2019/20, der Union Berlin den ersten Bundesliga-Sieg sicherte. Insgesamt trug der Ibbenbürer 64 Mal das Trikot der Köpenicker, dabei steuerte er acht Treffer und fünf Vorlagen bei.

Warme Abschiedsworte von und für Union Berlin

„Ich werde meine Zeit bei Union nie vergessen“, sagte Bülter zum Abschied. „Es gibt viele Momente, an die ich mich immer gerne zurückerinnern werde: mein Bundesligadebüt, meine ersten Tore, der Klassenerhalt im ersten Jahr. Mit der Qualifikation für Europa haben wir als Mannschaft etwas Unglaubliches erreicht, jetzt wünsche ich dem Verein und allen Fans nur das Beste für die Zukunft.“

Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball bei Union Berlin, kommentierte Bülters Abschied zwiegespalten. „Marius abzugeben fällt uns schwer. Er ist menschlich und sportlich ein wirklich guter Junge“, sagte er. „Angesichts seiner Leistungen für uns in den letzten beiden Jahren werden wir viele tolle Erinnerungen behalten. Jetzt war es sein Wunsch sich langfristig an Schalke zu binden, dafür wünschen wir ihm alles Gute.“

Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder freute sich über den Zugang: „Marius Bülter wird unser Offensivspiel noch einmal variabler machen. Sein Spiel ist geprägt von einer großen Dynamik, starken Physis und gefährlichen Abschlüssen. Neben seinen sportlichen Qualitäten passt er auch charakterlich perfekt in unsere Vorstellung des neuen Schalke.“

