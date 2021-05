Union erreicht die Conference League

Union schlägt RB Leipzig mit 2:1 und schafft den Sprung in den Europapokal. Kruse trifft in der Nachspielzeit.

Berlin. Union Berlin hat den Sprung in die neue Europa Conference League geschafft. Der Mannschaft von Trainer Urs Fischer gewann mit 2:1 (0:0) gegen RB Leipzig durch ein Tor von Max Kruse in der Nachspielzeit und beendet die Saison damit auf dem siebten Platz.

Friedrich gleicht für Union Berlin aus

Vor 2000 Zuschauern, die im Rahmen des Pilotprojekts in der Alten Försterei zugelassen waren, traf Petar Musa in der ersten Halbzeit nach Vorarbeit von Kruse und Christopher Lenz nur den Pfosten (34.). Auf der anderen Seite rettete Union-Torwart Andreas Luthe zweimal in höchster Not gegen Emil Forsberg und Hee-Chan Hwang (38.)

Nach dem Seitenwechsel geriet Union durch ein Tor von Justin Kluivert (55.) in Rückstand. Zwölf Minuten später glich Marvin Friedrich nach einer Ecke von Christopher Trimmel zum 1:1 aus (67.). Kruse traf zum 2:1 in der Nachspielzeit.

