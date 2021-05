Union Berlin verpflichtet Linksverteidiger Puchacz

Berlin. Union Berlin bastelt weiter an der Zukunft. Wenige Tage vor dem letzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga am Sonnabend gegen Leipzig (15.30 Uhr, Sky) haben die Köpenicker einen Zugang für die kommende Saison präsentiert: Linksverteidiger Tymoteusz Puchacz wechselt vom polnischen Erstligisten Lech Posen in die Hauptstadt.

Der 22-Jährige wird damit Christopher Lenz ersetzen, der sich im Sommer Bundesliga-Konkurrent Eintracht Frankfurt anschließen wird. „Die Bundesliga ist eine der stärksten Ligen der Welt, dort zu spielen ist eine Freude und Ehre“, ließ sich Puchacz in einer Vereinsmitteilung zitieren. Dem Vernehmen nach hat der polnische Nationalspieler einen Vierjahresvertrag unterschrieben, soll Union drei Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen gekostet haben.

Union Berlins Zugang ist auch bei der EM dabei

„Mit ihm bekommen wir einen entwicklungsfähigen Spieler, der unsere Mannschaft in unserem dritten Jahr in der Bundesliga noch besser machen kann“, erklärte Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball und Kaderplaner. „Tymoteusz Puchacz war unsere absolute Wunschlösung für eine Verpflichtung auf dieser Position, deshalb sind wir froh, dass er sich für Union entschieden hat.“

Puchacz hat bislang 74 Pflichtspielen in Polens höchster Spielklasse und dem polnischen Pokal vorzuweisen, kam aber auch schon international zum Einsatz – sechs Spiele mit drei Vorlagen in der Europa League stehen zu Buche. Auch bei der EM im Sommer ist der Linksfuß dabei, am Montag berief Polens Nationaltrainer Paulo Sousa den Neu-Köpenicker in seinen Kader.

