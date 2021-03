Union Berlin: Union steht dicht vor dem Klassenerhalt

Union bezwingt Köln mit 2:1 und festigt den siebten Platz in der Tabelle mit nun 38 Punkten. Corona-Schnelltests vor dem Spiel.

Berlin. Union Berlin hat den vorentscheidenden Schritt zum Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga geschafft. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer bezwang den 1. FC Köln in der Alten Försterei mit 2:1 (0:1) und festigte damit den siebten Platz in der Tabelle mit nun 38 Punkten.

Union geriet nach einem Elfmeter in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Rückstand. Robin Knoche hatte Jonas Hector zu Fall gebracht, den Strafstoß verwandelte Ex-Herthaner Ondrej Duda (45.+2).

Nach dem Seitenwechsel Konnten die Köpenicker ebenfalls durch einen Elfmeter ausgleichen. Nach Handspiel des Kölners Marius Wolf verwandelte Max Kruse vom Punkt (48.). Es war Kruses achter Saisontreffer. Für das 2:1 sorgte Unions Kapitän Christopher Trimmel mit seinem ersten Tor in der Fußball-Bundesliga überhaupt (67.).

Union Berlin führt Corona-Schnelltests durch

Für einen Teil der für die Partie zugangsberechtigten Personen wie Ordnungskräfte, für die Durchführung des Spiels notwendigen Helfer sowie Medienvertreter begann der Arbeitstag mit einem Stäbchen tief in der Nase. Viele der 379 Personen unterzogen sich einem freiwilligen und kostenfreien SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest.

Dafür wurden direkt im Schlosserei genannten Vip-Bereich acht Teststationen aufgebaut, die direkt über das Treppenhaus unterhalb der Haupttribüne zu erreichen war. Nach dem Ausfüllen der notwendigen Einverständniserklärung für den Test ging es zum Testbereich, dessen Kabinen mit weißen Stofftüchern blickdicht voneinander getrennt waren.

Das Testergebnis wurde per SMS übermittelt.

Foto: Michael Färber

Der Test selbst wurde von medizinischem Fachpersonal durchgeführt, das Ergebnis nach 15 bis 20 Minuten per SMS mitgeteilt. Als Eintrittskarte diente ein persönlicher QR-Code, der beim Betreten des Testbereichs per Bändchen ausgehändigt wurde.

Union erhofft sich durch die Durchführung der Schnelltests Erkenntnisse für die Umsetzung der eigenen Leitlinie für die Rückkehr von Zuschauern ins Stadion, die die Köpenicker bereits im August vergangenen Jahres formuliert hatte. Ein Pilotprojekt warte auf die entsprechende Genehmigung, wie der Klub mitgeteilt hatte.

