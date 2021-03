Union Berlin: Union erprobt Corona-Schnelltests

Berlin. Union Berlin geht in Sachen Rückkehr von Zuschauern in die Stadien der Fußball-Bundesliga den nächsten Schritt. Der Köpenicker Klub bietet im Rahmen des Spiels gegen den 1. FC Köln am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) allen anwesenden Personen SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests an.

Ziel ist es, die genauen Abläufe von der Durchführung des Tests über die Auswertung und die digitale Verknüpfung des Testergebnisses mit der personalisierten Zugangsberechtigung bis zur Einlasskontrolle am Stadion zu erproben und daraus weitere Erkenntnisse für einen Einsatz im Publikumsbetrieb zu gewinnen, heißt es in einer Klubmitteilung.

Union Berlin erprobt eigene Leitidee

„Die ausreichende Verfügbarkeit von Corona-Schnelltests für den flächendeckenden Einsatz im öffentlichen Leben ermöglicht uns, die im vergangenen Sommer auf Basis unserer Leitidee konzipierte Prozesslinie in der Praxis zu erproben“, sagte Christian Arbeit, Unions Geschäftsführer Kommunikation.

Union Berlin will „optimal vorbereitet sein, um ein Pilotprojekt mit Zuschauern durchführen zu können, sobald eine entsprechende Genehmigung dafür erteilt worden ist“, erklärte Arbeit weiter.

Union Berlin kämpft um Zuschauerrückkehr

Die Berliner hatten Mitte August vergangenen Jahres eine Leitidee formuliert, wie Zuschauer in Zeiten der Pandemie mit dem Coronavirus wieder ins Stadion zurückkehren könnten. Auf 51 Seiten hatte der Klub dazu detaillierte Ausführungen mit diversen Grafiken, Statistiken, medizinischen Auswertungen und Planspielen veröffentlicht.

Die Corona-Tests am Sonnabend gegen Köln sollen auf freiwilliger Basis durchgeführt werden. Unabhängig davon gelten weiter die für den Sonderspielbetrieb der Deutschen Fußball Liga (DFL) geltenden Abstands- und Hygieneregeln.

