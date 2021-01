Auf Union wartet der nächste Balanceakt

Berlin. Wer die vergangenen Wochen des 1. FC Union betrachtet, der könnte schnell zu dem Schluss kommen, dass sich die Köpenicker gegen die Großen der Fußball-Bundesliga leichter tun. „Wenn man die Resultate nimmt, könnte man das denken. Gegen Leverkusen hatten wir auch das nötige Wettkampfglück, das hatten wir in Augsburg nicht. Wir haben uns aber in Augsburg nicht schwerer getan als gegen Leverkusen“, sagte Union-Trainer Urs Fischer dazu. Am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) kommt mit Borussia Mönchengladbach das nächste Spitzenteam in die Alte Försterei. Ein Spiel, das zum Wegweiser für Union wird.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge ist Union gegen Gladbach nun aufgefordert nachzuweisen, ob auf dem Weg zum Klassenerhalt Träumereien über höhere Ziele weiterhin erlaubt sind. Oder ob die Blicke doch wieder nach unten gehen müssen, um das Ziel noch fokussierter zu erreichen. Das Duell gegen die Borussia folgt jenem Balanceakt, den Union schon in der gesamten Saison zu bewältigen hat.

Union Berlin muss wieder kompakt stehen

Das Zauberwort heißt Solidarität. Auf und neben dem Platz. „Ich gehe davon aus, dass Gladbach höher stehen wird“, sagte Fischer über den Gegner in der Hoffnung, dass seine Mannschaft dadurch mehr Platz für eigene Offensivaktionen bekommen wird. Doch das ist mehr Kür, die Pflicht sieht laut des Union-Coaches anders aus: „Wichtig ist, dass wir kompakt stehen. Wenn wir Gladbach Räume zugestehen, haben sie eine gute Qualität. Sie kommen gut in die Halbräume und das mit guter Geschwindigkeit. Kompakt zu stehen, ist eine Notwendigkeit.“ Jeder ist aufgefordert, noch einen Schritt mehr zu gehen und eventuelle Fehler der Mitspieler auszubügeln. Stichwort Solidarität.

Neben dem sportlichen Erfolg gibt es eine weitere Triebfeder für die Union-Profis: die Symbiose mit den Fans, die sich in den Corona-Monaten schwieriger gestaltet. „Wir haben die Unterstützung gespürt, sei es in den sozialen Medien oder auf der Straße“, ließ Christopher Trimmel, gegen Gladbach gelbgesperrt, wissen. Per Video-Botschaft richtete sich der Union-Kapitän im Rahmen der virtuellen Mitgliederversammlung am Mittwoch an den Anhang: „Unser Antrieb ist, die Spiele für euch zu gewinnen. Wir wollen einfach so erfolgreich wie möglich sein, um euch die Zeit so einfach wie möglich zu machen. Deshalb werden wir weiter für euch Gas geben.“ Stichwort Solidarität. Dass die Mannschaft gelernt hat, auch ohne die Fan-Unterstützung erfolgreich zu sein, kann dabei nur hilfreich sein.

Union Berlin profitiert vom Verzicht anderer

Dass der Verein trotz der 12,4 Millionen Euro Verlust von März bis Dezember 2020 immer noch solide dasteht, hat auch mit den Fans zu tun. Auch mit den Sponsoren, den Banken und den Union-Mitarbeitern. Allein mit dem Verzicht zahlreicher Fans auf Rückzahlungen für Tages- oder Dauerkarten wurden Union 621.000 Euro praktisch geschenkt, ohne Gegenleistung in Form eines Stadionbesuchs. Die Mitarbeiter verzichteten durch Kurzarbeit auf 1,25 Millionen Euro. Sponsoren, allen voran Hauptsponsor Aroundtown, sicherten durch Verzicht oder Inanspruchnahme alternativer Werbemöglichkeiten dem Verein 1,52 Millionen Euro. Schließlich verzichteten Banken auf 4,1 Millionen Euro an Darlehensrückzahlungen samt Zinsen, die Fälligkeit weiterer fünf Millionen Euro wurde neu terminiert. Macht insgesamt knapp 7,5 Millionen Euro, die der Liquiditätssicherung des Vereins dienten. Und wieder: Stichwort Solidarität.

Dass die Köpenicker natürlich gewillt sind, dieses Vertrauen auch entsprechend zurückzuzahlen, ist nachvollziehbar. Auch wenn dafür eine enorm große Baustelle aufgemacht werden muss. Eine der obersten Prämissen nach dem Aufstieg 2019 war es, das Stadionerlebnis nicht zu verändern. Soll heißen: Der Stehplatzcharakter soll unter Erfüllung aller für die Bundesliga-Lizenz zu erfüllenden Maßnahmen gewahrt werden. Im nationalen Bereich kann dies durch die Pläne, das Stadion von 22.012 auf rund 37.000 Plätze zu erweitern, aufrechterhalten werden: Union darf bislang trotz nur 3617 Sitzplätzen mit einer Ausnahmegenehmigung durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) in der Bundesliga spielen, obwohl die DFL im Oberhaus mindestens 8000 Sitzplätze verlangt.

Union Berlin ist gegen Stehplatzverbot in Europa

Gelingt jedoch der Sprung in den Europapokal, wird es schwierig, denn die Uefa erlaubt nur Sitzplätze. Ein Umstand, mit dem sich Union nicht wirklich abfinden möchte. „Auf der einen Seite planen wir natürlich, wie das technisch machbar ist“, sagte Oskar Kosche, Präsidiumsmitglied und Geschäftsführer Lizenzierung von Union, „auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, dass es jetzt vielleicht auch die Situation ist, mal über die bestehenden Regeln zu sprechen. Mal eine Diskussion anzufangen, warum eigentlich bei internationalen Spielen andere Regelungen gelten als in der Fußball-Bundesliga. Regeln, die die Mehrheit der Vereine in diesem Ausmaß gar nicht wollen.“

Diese Diskussion könnte schneller auf Union zukommen als zu Saisonbeginn erwartet. Gelingt ein Sieg gegen Mönchengladbach, bleibt Union im Rennen um das internationale Geschäft. "Die Borussia ist eine Topmannschaft, die aus den letzten Spielen 13 von 15 möglichen Punkten geholt hat", sagte Fischer über die Mannschaft der Stunde, keine holte im gleichen Zeitraum mehr Punkte. Und, so der Union-Trainer: "Wer in der Champions League in einer Gruppe mit Real Madrid, Inter Mailand und Shakhtar Donezk Zweiter wird, ist ein Spitzenteam." Was es für einen Erfolg braucht? Solidarität auf dem Platz. Doch die haben mit dem FC Bayern (1:1), Borussia Dortmund (2:1) und Bayer Leverkusen (1:0) schon ganz andere Gegner zu spüren bekommen.

Mehr über Union Berlin lesen Sie hier.