Union-Trainer Fischer kann zum Start der Rückrunde in Augsburg auf neues Personal setzen. Und richtet einen Appell an sein Team.

Union Berlin Union bekommt in Augsburg mehr Möglichkeiten

Berlin. Rechtzeitig zum Start der Rückrunde in der Fußball-Bundesliga lichtet sich das Lazarett bei Union Berlin. Vor dem Auftakt der zweiten Saisonhälfte beim FC Augsburg am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) kann dadurch auch die Zwei-Spiele-Sperre aufgefangen werden, die Verteidiger Florian Hübner wegen unsportlichen Verhaltens im Spiel gegen Leverkusen abzusitzen hat.

"Nico Schlotterbeck steht uns wieder zur Verfügung", sagte Fischer. Damit kann der Coach wie in den vergangenen Spielen auch auf die Dreierkette in der Abwehr setzen. Neben Schlotterbeck konnte auch Sheraldo Becker komplett trainieren, darüber hinaus sich auch Grischa Prömel und Christian Gentner, der in Leipzig ein Kurz-Comeback feierte, wieder ins Gedächtnis des Trainers gebracht.

Union Berlin will an Leipzig-Spiel anknüpfen

Trotz der Niederlage zum Hinrunden-Ausklang will Fischer an die Partie beim Meisterschaftsanwärter anknüpfen. "Wir konnten dieses Spiel bis zum Schluss offen gestalten, auch wenn Leipzig mehr Ballbesitz hatte und vielleicht die eine oder andere Torchance mehr als wir", begründete Fischer. Er habe in Leipzig eine "geschlossene Mannschaftsleistung" gesehen, "alle waren bereit, gegen den Ball zu arbeiten, aber auch etwas zu kreieren".

In Augsburg, das unter der Woche dem deutschen Meister Bayern München fast einen Punkt abgeknöpft hatte, soll nun ein besserer Start in die Halbserie gelingen, als es zu Saisonbeginn der Fall gewesen ist. Am ersten Spieltag hatte Union in der heimischen Alten Försterei verdient mit 1:3 verloren.

Und nachdem es gerade gegen die fünf Top-Teams der Bundesliga nur die Niederlage in Leipzig gegeben hatte, richtete Fischer auch einen entsprechenden Appell an seine Mannschaft. "Lasst uns besser in die Rückrunde starten als zu Beginn der Meisterschaft gegen Augsburg."

