Union-Stürmer Teuchert taucht auf

Cedric Teuchert (r.), Offensivmann von Union Berlin, kommt immer besser in Schwung.

Berlin. Die Rolle, die Cedric Teuchert in seiner Anfangszeit beim 1. FC Union einnehmen musste, mag niemand gern, schon gar nicht im Profifußball. Weil der Fußball-Bundesligist in der Vorbereitung auf sein zweites Jahr keinen anderen Stürmer zur Verfügung hatte, weil sie verletzt (Ujah, Kruse) oder noch nicht verpflichtet (Pohjanpalo) waren, musste er in den Testspielen den Lückenbüßer spielen.

Als die Saison dann begann, rückte der heute 24-Jährige in die zweite Reihe und zunächst aus dem Blickfeld. Doch spätestens mit seinem Auftritt gegen Bayer Leverkusen, als er für den verletzten Sheraldo Becker eingewechselt wurde und schließlich den Siegtreffer zum 1:0 erzielte, ist Teuchert endgültig aus der Versenkung aufgetaucht. Und damit durchaus auch ein Startelf-Kandidat für das letzte Hinrunden-Spiel bei RB Leipzig am Mittwoch (20.30 Uhr, Sky).

Union Berlin freut sich über Teucherts Entwicklung

"Er muss lernen, dass er nicht zu schnell zufrieden ist, sondern sich auch quälen. Das ist wichtig. Ich habe auch den Eindruck, dass er das versteht", sagte Unions Manager Oliver Ruhnert über den Offensivmann. Bislang war er vornehmlich als Ersatz für den Kruse-Ersatz Marcus Ingvartsen hinter den Spitzen eingesprungen. Ein Qualitätsverlust im Union-Spiel war selten zu spüren.

"Man hat gesehen, was er für Möglichkeiten hat, wenn er in der Position auch mal spielen darf, die wir für ihn durchaus auch vorgesehen haben", erklärte Ruhnert und blickte noch einmal auf den Erfolg gegen Leverkusen zurück, bei dem Teuchert mehr als nur dieses eine Tor hätte erzielen können: "Wenn du durch deine Läufe dreimal in solche Situationen kommst innerhalb einer Halbzeit, dann hast du schon etwas richtig gemacht.“

Union Berlin will von Teuchert noch mehr sehen

Unions Trainer sieht es ähnlich wie der Manager der Köpenicker. Nach seiner Einwechslung gegen Bayer "hat er sofort Akzente setzen können, auch dank ihm hatten wir viele Spielfortsetzungen. Aber er muss dranbleiben und nicht zufrieden sein. Vielleicht ist es das, was ihm manchmal etwas ihm Weg steht."

Dennoch ist der Schweizer durchaus angetan von der Entwicklung des ehemaligen Schalkers: "Im Moment macht er es sehr gut, auch unter der Woche arbeitet er an seiner Entwicklung. Seinen Einsatz gegen Leverkusen hatte er sich verdient, das bekommst du nicht geschenkt.“

Ob er nun gegen Leipzig eine Chance von Beginn an bekommt, verriet Fischer nicht, dafür aber die Position, auf der er Teucherts Stärken am besten eingesetzt glaubt. "Hinter der Spitze, nicht alleinige Spitze, da tut er sich eher schwer", so der Union-Coach. Als "Verbindungsspieler" habe er es einfacher.

Union Berlin diskutiert über Rassismus-Vorfall

Inwiefern Teuchert der Rassismus-Vorfall vom Leverkusen-Spiel belastet, zumal er laut "Bild" selbst im Fokus des DFB-Kontrollausschusses stehen soll, ist jedoch fraglich. Unions Geschäftsführer Kommunikation Christian Arbeit sagte dazu: "Teuchert ist kein Gegenstand von Ermittlungen."

Das sieht bei Florian Hübner, der Leverkusens Nadiem Amiri als "Scheiß Afghane" beleidigt haben soll, schon anders aus. "Natürlich beschäftigt es ihn, uns alle", bestätigte Trainer Fischer. Der Kontrollausschuss wird beide Klubs zu dem Vorfall um Stellungnahmen bitten. "Jetzt wird das Ganze geklärt, dann wissen wir mehr", sagte Fischer, "aber es geht ihm schon nahe."

Die Unruhe der vergangenen Tage wurde auch innerhalb der Mannschaft diskutiert. "Natürlich haben wir das angesprochen, um es bestmöglich zu verarbeiten", so Fischer. Eine interne Strafe für Hübner, der sich zu allem Überfluss im Training auch noch schwerer verletzt hat und zur Behandlung in die Charité gebracht wurde, wird es offiziell nicht geben.

Union Berlin nimmt Hübner in Schutz

"Man erwartet, dass so ein Vorwurf auch tatsächlich belegt werden kann", sagte Kommunikationschef Arbeit, "wenn es jemanden geben solle, der das konkret vernommen hat, dann möge er sich bitte melden. Es gilt dann aber auch, die beiden Spieler zu respektieren, die sich gegenseitig entschuldigt haben.“

