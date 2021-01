Für Unions Hübner kommt es knüppeldick

Union-Verteidiger Florian Hübner muss nach dem Rassismus-Vorfall wohl auf das Hinrundenfinale in Leipzig verzichten.

Berlin. Den Start ins Jahr 2021 hat sich Florian Hübner sicher anders vorgestellt. Zum einen wirken die Nachwehen des Rassismus-Vorfalls, den er initiiert haben soll, bei dem Verteidiger von Union Berlin nach. Und nun muss Hübner wohl auch noch auf das Hinrundenfinale am Mittwoch (20.30 Uhr, Sky) bei RB Leipzig verzichten.

"Hübner hat sich in einem heftigen Zweikampf verletzt und ist auf dem Weg in die Charité", sagte Urs Fischer Montagmittag. Der Trainer von Union Berlin klang nicht wirklich zuversichtlich, was Hübners Einsatzchance beim Tabellenzweiten betrifft.

Union Berlin im Fokus des DFB

Darüber hinaus hat der Rassismus-Vorfall vom Spiel gegen Bayer Leverkusen am Sonnabend bei Hübner offensichtlich Spuren hinterlassen. "Natürlich beschäftigt es ihn, uns alle", erklärte Fischer. Hübner soll Leverkusens Nationalspieler Nadiem Amiri mit den Worten "Scheiß Afghane" beleidigt haben, Amiris Eltern stammen aus Afghanistan.

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes wird sowohl Union als auch Leverkusen zu den Vorfällen befragen. "Jetzt wird das Ganze geklärt, dann wissen wir mehr", sagte Fischer, fügte mit Blick auf Hübner jedoch hinzu: "Es geht ihm schon nahe."

Union Berlin nimmt Hübner in Schutz

Union hat bislang offiziell keine interne Bestrafung für Hübner vorgesehen. "Man erwartet, dass so ein Vorwurf auch tatsächlich belegt werden kann", sagte Christian Arbeit, Geschäftsführer Kommunikation bei Union Berlin, am Montag: "Wenn es jemanden geben solle, der das konkret vernommen hat, dann möge er sich bitte melden. Es gilt dann aber auch, die beiden Spieler zu respektieren, die sich gegenseitig entschuldigt haben.“

Mehr über Union Berlin lesen Sie hier.