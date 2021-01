Union will mit Bayern-Talent Dajaku durchstarten

Berlin. Trotz des anhaltenden Höhenfluges in der Fußball-Bundesliga sieht Oliver Ruhnert, der Geschäftsführer Profifußball von Union Berlin, die Köpenicker auch beim Erfolg gegen Bayer Leverkusen (1:0) am Freitagabend am Limit. "Wir hangeln uns gerade ein bisschen durch", sagte Ruhnert mit Blick auf die Verletzten vor allem in der Offensive (Max Kruse, Joel Pohjanpalo, Anthony Ujah).

Aus diesem Grund ist Union auf dem Transfermarkt tätig geworden und verpflichtete Leon Dajaku vom FC Bayern München. Der 19 Jahre alte Offensivmann wird zunächst ausgeliehen, eine Kaufoption mit dem deutschen Rekordmeister, bei dem Dajaku einen Vertrag bis 2023 besitzt, ist aber bereits vereinbart.

Union Berlin holt einen Offensiv-Allrounder

"Hauptposition war immer zentral und vorn. Aber er ist offensiv ein Allrounder, er kann alle Positionen spielen", sagte Ruhnert über Dajaku. Der Neu-Unioner ist "überzeugt, dass der Schritt nach Berlin für mich aktuell der richtige ist. Bei Union bietet sich mir die Möglichkeit, in der Bundesliga Fuß zu fassen und mich auf höchstem Niveau zu zeigen."

Der gebürtige Waiblinger absolvierte bislang jeweils zwei Bundesliga-Spiele für den VfB Stuttgart und die Bayern, mit deren U23 er in der vergangenen Saison die Drittliga-Meisterschaft gewann.

